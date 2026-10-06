Primele mărturii ale soției lui Gheorghe Moldovan, arbitrul care s-a împușcat în cap: "Am încercat până în ultima secundă să-i salvez viața"

Colaj foto: Irina și Gheorghe Moldovan. Sursa: captură video Youtube, Facebook

Irina Moldovan, fosta soție a arbitrului care și-a pus capăt zilelor săptămâna trecută, a făcut primele declarații despre moartea acestuia și despre acuzațiile lansate la adresa ei.

Irina Moldovan, fosta soție a lui Gheorghe Moldovan, arbitrul în vârstă de 30 de ani care a fost găsit împușcat, luni, 28 septembrie, a făcut primele declarații de la moartea acestuia.

Gheorghe Moldovan a lăsat de înțeles că vinovată de sinuciderea lui este Irina

Cu o zi înainte de a-și pune capăt zilelor, bărbatul își anunțase planurile într-un video postat pe contul său de TikTok și afirma că face asta din cauza conflictelor pe care le avea cu soția sa, cu care se afla în proces de divorț. El a afirmat că soția sa este vinovată pentru gestul ce avea să urmeze și a susținut că ea i-a cerut "să dispară".

Femeia neagă că și-ar fi dorit moartea lui Gheorghe

Acum, Irina a rupt tăcerea și a vorbit despre acest subiect în cadrul unui podcast. Femeia a declarat că înainte de tragedie, îi spusese soțului că vrea să dispară din viața ei, însă neagă categoric că și-ar fi dorit moartea acestuia.

"Da, eu lui i-am spus că vreau să dispară din viața mea, dar faptul că vreau să moară, niciodată nu mi-am dorit moartea lui. Astea au fost lucruri pe care el le-a adăugat de la el. Vreau să vorbesc pentru că sunt acuzată că, din cauza mea, a murit el, dar vreau să spun că nu este adevărat și că eu nu i-am dorit moartea. Ba dimpotrivă, am încercat până în ultima secundă să-i salvez viața, punându-mi viața mea și a copiilor mei în pericol", a spus Irina Moldovan în podcastul lui Dorin Galben.

Cum s-au cunoscut Irina și Gheorghe

Irina a povestit că l-a cunoscut pe Gheorghe Moldovan în vara anului 2017 și că s-a îndrăgostit rapid de el pentru că i se părea un bărbat matur, înțelept și credincios. Relația lor a evoluat rapid, iar în 2018 s-au căsătorit. Ulterior, rând pe rând, s-au născut și cele trei fetițe ale lor, dar relația nu a mai mers la un moment dat. Potrivit Irinei, Gheorghe ar fi început să fie foarte gelos, să o controleze în tot ce făcea și să o izoleze treptat de familie și prieteni.

"M-a izolat absolut de toți, începând cu cumnata, prietena, vecina, cunoscuta, o mămică poate de la grădiniță. La început credeam că este grijă, dragoste, poate gelozie și am primit asta ca o formă de dragoste la adresa mea din partea lui", a spus femeia.

Potrivit ei, bărbatul îi făcea observații în privința greutății sale și îi controla accesul la bani.

"Hai, nu mai mânca. Hai că ești grasă, hai că trebuie să mai slăbești. Eu mă temeam de el să nu mă vadă că mănânc. Eu mă temeam de el că intră în casă financiar. Mă limita. Eu trebuia banii să-i merit, trebuia să mă comport frumos", a mai spus femeia, explicând astfel motivele care au dus la divorț și de ce nu își mai dorea să fie împreună cu Gheorghe, în pofida insistențelor lui.

De unde avea bărbatul pistolul cu care s-a împușcat

Irina Moldovan a explicat și de unde avea soțul ei pistolul cu care s-a împușcat.

"A început să colecționeze aceste arme. A fost și tatăl meu, și fratele meu și au scris plângeri la poliție ca să-i fie luate armele, pentru că el prezenta pericol pentru noi", a mai spus femeia.

Filmul tragediei: Ce s-a întâmplat în ziua în care Gheorghe și-a pus capăt zilelor

În cadrul aceluiași podcast, Irina Moldovan a povestit și ce s-a întâmplat în ziua tragediei, pas cu pas.

"Pe 28 septembrie, ziua tragediei, Gheorghe a intrat în ogradă, în curte, cu toate că el nu avea voie. A venit cu două buchete de flori și tatăl meu l-a văzut. S-a gândit cumva: "Poate a venit să-și ceară iertare, să se împace", nu știu. A dat bună dimineața, s-a întors și a plecat. Tatăl meu nu i-a spus absolut nimic.

El a intrat în curte, copilașii au ieșit afară la întâmpinarea lui, l-au cuprins, discutau. Între timp, am ieșit și eu afară și absolut niciun gând, adică n-aveam cum să-mi dau seama. Chiar zâmbeam, vorbeam cu el. El a venit, mi-a dat florile și eu l-am întrebat: "Cu ce ocazie mi-ai adus flori?". Și el a zis: "Pentru tine", așa mi-a dat un răspuns.

Apoi i-a dat telefonul fetiței noastre, iar eu am întrebat: "Dar pentru ce i-ai dat telefonul? Vrei să-ți cumperi poate un model mai nou?". Eu o luam ca pe o glumă. Absolut deloc nu m-am gândit la ceea ce se poate întâmpla.

Gheorghe, îmbrăcat într-un tricou pe care scria: "Divorțul ucide, femeia omoară"

Apoi l-am întrebat de tricou, pentru că era îmbrăcat într-un tricou pe care era scris "Divorțul ucide, femeia omoară". Și l-am întrebat: "Vrei să te duci undeva, la vreun miting? Ai ceva planuri?". În acel moment eu am vrut să mă întorc înapoi în casă să-mi iau geanta sau telefonul și el zice: "Stai!".

Și eu mă opresc, mă întorc și-l văd pe el cum scoate arma. O ținea la brâu, a scos arma și a pus-o la cap. M-am năpustit asupra lui ca să-l opresc, sunt imagini video unde eu pot să dovedesc lucrul ăsta, pentru că eu nu mi-am dorit. Mi-am pus chiar viața în pericol ca să-l opresc pe el. M-am străduit până în ultima secundă să-l opresc, ca să nu facă asta.

După ce eu m-am aruncat asupra lui ca să-l opresc, el a împușcat în mașină de două ori, cumva, cred că scopul era să mă sperie, ca eu să mă feresc, să înțeleg că uite, e chiar periculos.

Bărbatul s-a împușcat chiar în fața fetițelor sale

Dar eu, mai departe, asupra lui, l-am oprit. Chiar i-am luat arma de la cap. El a pus-o iarăși la cap. Așa a fost și a doua oară, apoi a văzut că pierde situația de sub control și s-a împușcat în cap.

În acel moment eram în șoc total, tremuram toată, eram speriată. Fetițele stăteau pe prag și priveau toată scena asta. În momentul când s-a întâmplat asta, am lăsat tot și am fugit repede în casă să sun la 112. M-am gândit că poate îl salvează, că fiecare secundă contează.

Copilașii s-au dus toți deasupra lui și stăteau și plângeau. Au început toți să plângă și era așa... foarte, foarte strașnic. Stau copiii și se uită la asemenea scene. Atunci tatăl meu s-a apropiat, a luat fetele foarte repede și le-a dus în casă, să le liniștească cât de cât", a mai povestit femeia.

Acum câțiva ani, într-un interviu, Gheorghe Moldovan spunea că a crescut fără tată și că "face tot efortul ca fetele lui să se bucure de dragostea unui tată". Astăzi, cele trei fetițe nu numai că au rămas fără dragostea lui, ci au rămas orfane de un părinte, cu acele scene îngrozitoare în minte. Înainte de a se împușca, bărbatul postase pe rețelele sociale și un videoclip în care îi ruga pe cei dragi să le spună celor trei fetițe, atunci când vor crește, că mama lor l-a ucis.