Noi drone detectate în proximitatea frontierei fluviale cu Romania. Două aeronave F-18, ridicate de la sol

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În noaptea de luni spre marţi, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat noi drone în proximitatea frontierei fluviale cu Romania.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că în noaptea de luni spre marţi, sistemul de supraveghere radar a detectat două ţinte aeriene în spaţiul aerian ucrainean, lângă frontiera fluvială cu România. Populația din județul Tulcea a fost alertată prin mesaj RO-ALERT, iar două aeronave F-18 au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru monitorizarea situației.

Precizările MApN

"În noaptea de 5 spre 6 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat două ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea frontierei fluviale cu Romania.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, iar la ora 02.20 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 03.14", transmite MApN într-un comunicat.

Incidente recente cu drone

Reamintim că și în noaptea de 4 spre 5 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat o dronă în apropierea graniţei cu România. Țina aeriană evolua la est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu țara noastră, motiv pentru care s-a decis ridicarea de la sol a două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației. Nici în acest caz nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național.

Cazul navei scufundate în Marea Neagră după ce a fost lovită de drone

Totodată, luni, 5 octombrie, o navă turcească încărcată cu cereale care avea ca destinație Portul Ravenna din Italia, a fost lovită de o dronă în Marea Neagră. Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informați de către MRCC Constanța cu privire la faptul că la bordul unei nave comerciale, aflată în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 30 de mile marine sud de localitatea Sfântul Gheorghe, s-a produs un incendiu, iar apoi s-a dat startul unei misiuni de salvare contracronometru. Au fost identificate două persoane decedate, iar unsprezece membri ai echipajului au fost salvați.

Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu, a declarat că nava „Royad Mammadov” a fost atacată cu drone maritime şi aeriene. În urma distrugerilor suferite, vasul s-a scufundat.

"Nava este a unei companii din Turcia, înregistrată în Turcia. Este o navă cu 13 membri de echipaj la bord. (...) Nava a fost atacată cu drone maritime şi aeriene. Echipajul a reuşit să abandoneze nava la timp, dar se pare că sunt şi nişte victime, două victime până acum. E o navă comercială care trebuia să plece din zona noastră şi să se ducă în Italia, la Ravenna. Şi s-a întâmplat că a fost atacată de dimineaţă. E o navă comercială, o navă care nu face parte din război, o navă care n-are nicio legătură cu războiul, oameni care n-au nicio legătură cu războiul, nu e războiul lor. Şi totuşi, în zone sigure, că până la urmă apele româneşti sunt zone sigure, sunt atacate cu drone ruseşti", a transmis liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor.

Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, vasul scufundat în apropierea platformei "Pescăruş" a fost lovit de două drone ruseşti.