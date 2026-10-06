Sfântul Toma, sărbătorit pe 6 octombrie. Cum a apărut expresia "Toma Necredinciosul"

Sfântul Apostol Toma este sărbătorit de Biserica Ortodoxă pe 6 octombrie, fiind pomenit și în prima duminică după Paști.

De numele său se leagă celebra expresie „Toma Necredinciosul”, folosită și astăzi. Însă care este povestea din spatele acestei denumiri și de ce s-a îndoit apostolul de Învierea lui Iisus Hristos? Episodul relatat în Evanghelie arată cum îndoiala lui Toma s-a transformat, în cele din urmă, într-o puternică mărturisire de credință.

Viața Sfântului Toma

Sfântul Toma (născut, probabil, în Galileea - decedat în anul 53 d.Hr., la Madras, India) a fost unul dintre cei Doisprezece Apostoli ai lui Iisus.

Numele său în aramaică (Teʾoma) și în greacă (Didymos) înseamnă "geamăn". În Evanghelia după Ioan 11:16 este identificat drept "Toma, numit Geamănul". Sirienii îl numesc Iuda Toma, adică „Iuda Geamănul”.

Caracterul lui Toma este descris în Evanghelia după Ioan. Devotamentul său față de Iisus este exprimat clar în Ioan 11:5-16. Când Iisus intenționa să se întoarcă în Iudeea, ucenicii l-au avertizat în legătură cu ostilitatea iudeilor, care "căutau acum să Te ucidă cu pietre". Atunci Toma a răspuns: "Să mergem și noi și să murim cu El".

Întrebarea lui Toma care a primit unul dintre cele mai cunoscute răspunsuri ale lui Iisus

La Cina cea de Taină, în timp ce Iisus le vorbea apostolilor despre plecarea Sa și despre locul în care urma să meargă, Toma nu a înțeles pe deplin cuvintele Lui. Nedumerit, L-a întrebat cum ar putea ei să cunoască drumul dacă nu știau unde Se duce. Atunci, Iisus i-a răspuns prin cuvintele care aveau să rămână unele dintre cele mai cunoscute din Evanghelie: "Eu sunt Calea, Adevărul și Viața".

Însă episodul care avea să-l facă pe Toma cunoscut drept „Toma Necredinciosul” s-a petrecut după Învierea lui Iisus. Atunci când Hristos li S-a arătat pentru prima dată apostolilor, Toma nu se afla alături de ei. La întoarcere, ceilalți i-au povestit că L-au văzut pe Iisus înviat, însă Toma nu a putut să creadă doar din spusele lor. A vrut să vadă cu propriii ochi rănile lăsate de cuie și să se convingă că Cel care li Se arătase era cu adevărat Hristos.

Conștientizarea bruscă a adevărului, exprimată prin cuvintele „Domnul meu și Dumnezeul meu”, l-a făcut pe Toma prima persoană care a recunoscut în mod explicit divinitatea lui Iisus.