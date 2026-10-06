O familie pentru fiecare câine: cum transformăm intenția de a adopta în adopții reușite. Unul din trei deținători de animale vrea să adopte. Ce îi oprește?

Fulguleț, Adăpostul Speranța

Mulți oameni își doresc să adopte un animal, dar nu fac acest pas. Un studiu global realizat de Mars, Incorporated, pe un eșantion de peste 26.000 de persoane din 14 țări arată că aproape unul din trei deținători de animale de companie (28%) ar adopta în viitor dacă ar avea îndrumarea și sprijinul potrivite. Ezitările vin din necunoscut: istoricul medical al animalului (33%), comportamentul lui anterior (27%) și dacă se va potrivi cu familia și cu locuința (25%). Studiul mai arată că 71% dintre cei care adoptă schimbă hrana animalului după ce îl aduc acasă, așa că sfatul unui specialist contează mai ales în primele săptămâni.

Pentru a ajuta la gestionarea acestor provocări, Mars a lansat Mars Adoption Hub, o platformă online care oferă recomandări bazate pe cercetările științifice ale Waltham Petcare Science Institute, pentru perioada de dinainte și de după adopție. Una dintre recomandări este regula 3-3-3: primele trei zile sunt pentru ca animalul să se simtă în siguranță, primele trei săptămâni pentru rutină și încredere, iar după trei luni majoritatea animalelor încep să se simtă acasă. O altă recomandare este ca schimbarea hranei să se facă treptat, pe parcursul a 7–10 zile. Satisfacțiile adopției sunt clare: pentru cei care au adoptat, printre cele mai frumoase momente se numără acela în care animalul devine relaxat în noul cămin (48%) și acela în care începe să se simtă parte din familie (41%).

În România, Mars derulează încă din anul 2020 campania „Ajută animalele din adăposturi!”. Campania sprijină 46 de adăposturi și asociații partenere, care au în grijă peste 14.500 de câini și pisici. De la începutul anului și până acum, Mars a donat 19 tone de hrană (peste 210.000 de porții). În perioada 2-4 octombrie, cu prilejul Zilei Internaționale a Animalelor, Mars a organizat Global Adoption Weekend, în peste 30 de țări, inclusiv în România, unde voluntarii companiei au fost alături de Adăpostul Speranța: s-au plimbat cu câinii, s-au jucat cu ei și i-au ajutat să fie văzuți de posibili adoptatori. Weekendul s-a încheiat, dar pentru mulți dintre acești câini așteptarea continuă. Fiecare are un nume, o poveste și un fel de a se bucura când cineva îi acordă atenție. Vă prezentăm mai jos patru dintre ei, în speranța că printre cititorii noștri se află familia pe care o așteaptă.

Fresh este un cățel prietenos, de aproximativ 2 ani, care a fost salvat din parcarea unui centru comercial, unde fusese lovit de o mașină. Angajații centrului au intervenit la timp și au semnalat cazul Adăpostului Speranța.

Accidentul i-a afectat o lăbuță din față și a avut nevoie de o intervenție, dar acum este recuperat. Datorită programului Mesagerii Speranței, a învățat să meargă în lesă și a ajuns să se bucure de plimbări. Acum este pregătit pentru ce contează cel mai mult: o familie care să-i ofere afecțiune și un cămin permanent și sigur.

Ilu are doar un an și a venit tocmai de la Tulcea. Vârsta îl face neastâmpărat, dar și foarte prietenos și mereu pus pe șotii.

Povestea lui de viață a început cu un accident: a fost lovit de o mașină, s-a ales cu o fractură și a avut nevoie de mai multe intervenții medicale. A avut noroc însă și acum este complet vindecat. Este un câine energic, căruia îi place să fie activ. După câteva ieșiri cu echipa Adăpostului Speranța în parcul IOR, plimbările în parc au devenit activitatea lui preferată. S-a obișnuit deja cu lesa și abia așteaptă să aibă o familie a lui.

Fulguleț are aproximativ 2 ani, iar prima parte a vieții lui a fost marcată de condiții grele. A ajuns la Adăpostul Speranța din adăpostul de la Suraia, unde era ținut, alături de mulți alți câini, într-un spațiu insalubru și risca eutanasierea.

După ce a fost salvat de echipa Adăpostului Speranța și a primit o a doua șansă la viață, a urmat o perioadă de adaptare și reabilitare. Astăzi este un cățel vesel și prietenos, care a lăsat în urmă începutul dificil și este pregătit să-și găsească o familie.

Oreo are aproximativ 4–5 ani și a supraviețuit adăpostului de la Dăeni. Adăpostul Speranța a salvat de acolo mai mulți câini, alături de alte organizații, iar Oreo a fost unul dintre ei.

A ajuns speriat, fără să știe dacă o mână întinsă îi vrea binele sau răul, dar a început treptat să aibă din nou încredere în oameni. Este un cățel inconfundabil pentru că petele care îi acoperă blana par trasate la întâmplare de un pictor căruia i-a scăpat pensula din mână. Pentru că a rămas puțin temător, Oreo are nevoie de o familie răbdătoare, care să-i câștige încrederea pas cu pas și să-i ofere un cămin stabil și o viață plină de iubire.

Fresh, Ilu, Fulguleț și Oreo au trecut prin experiențe diferite, dar acum așteaptă același lucru: o familie. Un câine adoptat nu primește doar un cămin, ci și o a doua șansă. Iar cei care îi oferă această șansă descoperă, de cele mai multe ori, un prieten de neînlocuit. Studiul Mars arată că, pentru cei care adoptă, cel mai frumos moment este cel în care animalul începe să se simtă parte din familie. Pentru acești patru căței, acel moment încă nu a venit. Dacă vă gândiți să adoptați unul dintre ei, echipa Adăpostului Speranța vă poate oferi toate informațiile de care aveți nevoie, accesând următorul link: https://adapostulsperanta.ro/adoptia-fizica/, iar pentru sfaturi despre pregătirea casei, primele săptămâni de acomodare și alimentația potrivită, puteți accesa Mars Adoption Hub.