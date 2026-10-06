Titlurile de stat arată cât de scump plătește România riscul: peste Serbia și mult peste Bulgaria. Avertismentul economistului Radu Georgescu

Euro. Sursa foto: https://www.magnific.com/, @j.chizhe

Din articol Nouă ediție a programului Tezaur, lansată luni

România plătește tot mai mult pentru a se împrumuta. Spread-ul titlurilor de stat pe 10 ani, comparat cu cele ale Germaniei, arată o primă de risc cu 50% peste cea a Serbiei și de trei ori mai mare decât cea a Bulgariei, atrage atenția economistul Radu Georgescu.

Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra evoluției primei de risc a României și a diferenței dintre randamentele titlurilor de stat românești și cele germane. Într-o analiză publicată pe Facebook, acesta compară situația României cu cea a Serbiei și Bulgariei și ridică o întrebare privind creșterea bursei într-un context de risc financiar ridicat.

”Ieri, Erste Bank a spus că România este mai rău decât Junk. Spread-ul plătit de România la titlurile de stat în euro, pe 10 ani, este de departe cel mai mare din Europa.

Și tot creste.

Spread-ul reprezintă prima de risc care se pune peste cotația titlurilor de stat ale Germaniei.

Prima de risc a României este cu 50% mai mare decât a Serbiei, țară care este în Junk!!! Și de 3 ori mai mare decât prima de risc a Bulgariei!!

România este o țară fascinantă. Dacă nu exista, trebuia inventată. Bursa de la București a crescut ieri cu 4%. Poftim? Este banc? Mulți mă întreabă de ce. Sunt mai multe motive:

- 90% dintre cei care sunt la bursa din România nu citesc rapoarte financiare.

- Nu înțeleg ce reprezintă indicatorul price to earnings (și nici nu simt nevoia).

- Lichiditate mică.

- Firmele își răscumpără acțiunile pentru a le crește valoarea.

- Sunt puține acțiuni pe care se bat fondurile de pensii și populația.

În acest timp, cel mai mare fond suveran din lume, cel al Norvegiei, a vândut anul trecut toate acțiunile de pe bursa din România. Iar BERD se chinuie de 6 luni să vândă acțiunile de la BT.

Dar când vinde o parte din acțiuni, prăbușește bursa din cauza lipsei de lichiditate” a scris economistul Radu Georgescu, pe Facebook.

Nouă ediție a programului Tezaur, lansată luni

Ministerul Finanţelor a lansat, luni, 5 octombrie, o nouă ediţie a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titlurile de stat, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale neimpozabile de 6,50%, 7% şi, respectiv 7,50%.

Potrivit Ministerului Finanţelor, titlurile pot fi cumpărate astfel: între 5 octombrie şi 4 noiembrie 2026, prin platforma Ghişeul.ro şi între 5 octombrie şi 5 noiembrie 2026 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităţilor Trezoreriei Statului.

De asemenea, între 5 octombrie şi 6 noiembrie 2026 pot fi achiziţionate de la sediul unităţilor Trezoreriei Statului, între 5 octombrie şi 5 noiembrie 2026 în mediul urban şi 5 octombrie 2026 şi 4 noiembrie 2026 în mediul rural, prin subunităţile poştale ale CN Poşta Română SA, conform unui articol publicat în dimineața zilei de luni, 5 octombrie, pe DCNews.