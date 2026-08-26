Nu știi dacă ai rămas cu vreun impozit sau o taxă neachitată? 

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Locuitorii Sectorului 4 pot verifica dacă figurează cu datorii la bugetul local și, mai important, pentru ce obligații fiscale au restanțe.

Verificarea se poate face online, la un terminal de plată sau direct la sediul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4. Există cinci variante prin care contribuabilii își pot verifica situația fiscală.



Verificarea la terminalele SelfPay

Una dintre cele mai simple metode este utilizarea stațiilor de plată *SelfPay*. Persoanele fizice își pot verifica situația prin introducerea CNP-ului, iar în cazul persoanelor juridice este necesar CUI-ul. În acest mod, contribuabilul poate afla dacă are sume restante către bugetul local.

Situația poate fi verificată direct de pe telefon



O altă variantă este aplicația „Primăria Sectorului 4”. După autentificarea în contul personal, contribuabilul poate consulta informațiile referitoare la obligațiile sale fiscale. Situația poate fi verificată și prin intermediul platformei naționale Ghișeul.ro, prin conectarea la contul personal securizat.

Persoanele fizice își pot crea singure un cont pe Ghișeul.ro. În cazul persoanelor juridice, deschiderea unui cont poate fi solicitată prin transmiterea unei cereri către DGITL Sector 4, însoțită de copia Certificatului de Înregistrare la Registrul Comerțului.



Poți merge și la ghișeu, dar ai nevoie de programare

Cei care preferă să afle situația direct de la un funcționar se pot prezenta la sediul *DGITL Sector 4*, cu actul de identitate.

Este însă necesară *o programare prealabilă*, care poate fi făcută online prin intermediul platformei start.ps4.ro.



Cum verifici datoriile online dacă nu ai cont

Există o soluție și pentru persoanele care nu au cont în aplicație sau pe platformele dedicate.

Pe *start.ps4.ro* poate fi transmisă o solicitare online atât de către persoanele fizice, cât și de către cele juridice.

Contribuabilul trebuie să selecteze:

*DGITL → Persoană fizică/Persoană juridică → Altele → punctul 7 „DIVERSE SOLICITĂRI (sumar de plată, decizie de impunere, lista bunurilor etc.)”.*

Ulterior, trebuie completate câmpurile obligatorii și încărcate documentele solicitate, în format *JPG sau PDF*.



Răspunsul privind situația fiscală va fi transmis pe *adresa de e-mail indicată în solicitare*.

Așadar, pentru a afla dacă ai datorii la bugetul local al Sectorului 4 nu este obligatoriu să ajungi la ghișeu. Situația poate fi verificată inclusiv de acasă sau de pe telefon, iar contribuabilul poate afla nu doar dacă are restanțe, ci și *pentru ce taxe sau impozite figurează cu sume de plată*.