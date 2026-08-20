Termocentrala Turceni, oprită în plină criză energetică

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Grupul energetic 5 de la Termocentrala Turceni a fost oprit controlat în noaptea de miercuri spre joi, în urma unor probleme tehnice la un cazan. Oprirea reduce cu 220 MW producția de energie la nivel național, în timp ce autoritățile investighează și moartea a mii de pești în râul Jiu.

Update: Compania a notificat Guvernul României în legătură cu oprirea controlată a Grupului Energetic 5.

„Grupul energetic nr. 5 – S.E. Turceni a fost oprit programat în jurul orei 01:00 în urma apariției unei neetanșeități în circuitul apă-abur al cazanului, care a determinat retragerea grupului din exploatare. Oprirea s-a realizat în condiții de siguranță, cu respectarea procedurilor în vigoare și informarea Dispecerului Energetic Național (DEN). Se estimează remedierea defecțiunii și repunerea grupului în paralel cu Sistemul Energetic Național luni, 24 august 2026, în jurul orei 15:00”, scrie în notificarea companiei către minister.

Știrea inițială:

În noaptea de miercuri spre joi, Grupul energetic 5 de la Termocentrala Turceni a fost oprit controlat din cauza unor probleme tehnice. Potrivit primelor informații sunt probleme la un cazan, care nu mai este etanș, conform Digi24.

De asemenea, autoritățile de mediu investighează o situație gravă pe cursul râului Jiu, unde mii de pești morți au fost observați plutind la suprafața apei.

Oprirea Grupului energetic 5 de la Turceni înseamnă un deficit de 220 MW de energie la nivel național. Scăderea a fost observată chiar în timpul nopții, după oprirea termocentralei.

Specialiștii verifică activitatea Hidrocentralei Turceni, inclusiv manevrele tehnice și debitele uzate, pentru a stabili dacă acestea au avut legătură cu mortalitatea piscicolă. Apele Române va preleva probe din râul Jiu pentru a analiza calitatea apei și a identifica posibila cauză a morții peștilor, potrivit Gazeta de Sud.

Reamintim că Grupul 5 de la Termocentrala Turceni, alături de grupurile 5 și 6 de la Rovinari, au fost repornite în contextul crizei energetice actuale și al necesității asigurării producției de electricitate în perioadele cu consum ridicat.

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România, în criză energetică de mai multe săptămâni

De câteva săptămâni, România și alte țări din Europa de sud-est trec printr-o criză energetică severă generată în principal de seceta prelungită din acest an și de scăderea debitelor pe marile râuri de pe continent, inclusiv pe Dunăre.

Diminuarea nivelului apei pe fluviu a determinat săptămânile trecute oprirea controlată a Unităților 1 și 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă.