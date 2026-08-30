Cum se autosabotează România. În plină criză energetică, peste 200 de proiecte de producere și stocare sunt blocate

Blocul Național Sindical (BNS) solicită Parlamentului convocarea de urgență a conducerii Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), pe fondul întârzierilor în autorizarea unor noi capacități de producție și stocare a energiei electrice. Sindicaliștii susțin că peste 50 de operatori economici așteaptă licențe pentru producerea energiei, iar alte peste 200 de solicitări pentru autorizații de înființare a unor capacități noi sunt încă nesoluționate.

Potrivit BNS, întârzierile apar într-un moment în care România se confruntă cu prețuri ridicate la energie și cu riscuri pentru securitatea aprovizionării.

„Considerăm inacceptabil ca investiții în capacități noi de producție și stocare, unele dintre ele deja finalizate, să nu poată contribui la alimentarea pieței din cauza întârzierilor în procesul de autorizare”, transmite Blocul Național Sindical.

Organizația susține că, potrivit informațiilor pe care le deține, peste 50 de operatori economici așteaptă acordarea licențelor pentru producerea energiei electrice. Dacă aceste licențe ar fi fost emise la timp, în piață ar fi putut intra câteva sute de MW de capacitate de producție, ceea ce ar fi contribuit la creșterea ofertei și la reducerea presiunii asupra pieței de energie.

BNS atrage atenția că problema nu se limitează la proiectele care așteaptă licențele de producere.

Peste 200 de proiecte așteaptă autorizații

Sindicaliștii afirmă că peste 200 de solicitări pentru autorizații de înființare a unor noi capacități de producție și stocare așteaptă soluționarea. Aprobarea acestor solicitări ar putea permite, într-o etapă ulterioară, intrarea în piață a altor sute de MW de capacitate energetică.

„Blocarea sau întârzierea nejustificată a unor investiții care pot contribui la creșterea capacității energetice a României este o situație care trebuie clarificată public și instituțional”, afirmă BNS.

Blocul Național Sindical cere Comisiei pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților și Comisiei pentru Energie, Infrastructură Energetică și Resurse Minerale din Senat să convoace de urgență conducerea ANRE.

BNS solicită prezentarea unei situații complete privind numărul și stadiul cererilor pentru licențe de producere a energiei electrice, precum și al solicitărilor pentru autorizații de înființare a unor noi capacități de producție și stocare.

De asemenea, sindicaliștii cer explicații cu privire la motivele întârzierilor și vor să afle ce volum de producție și stocare ar putea deveni disponibil în cazul finalizării procedurilor de autorizare.

Probleme și la rețelele de distribuție a gazelor

BNS reclamă și probleme în cazul proiectelor pentru dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale finanțate din fonduri publice.

Potrivit organizației, în anumite situații, autoritățile locale și operatorii economici nu pot finaliza proiectele deoarece, în cadrul procedurilor de autorizare, li se solicită documente suplimentare care, potrivit BNS, nu sunt prevăzute de cadrul legal și de reglementările aplicabile.

Sindicaliștii avertizează că astfel de situații pot afecta dezvoltarea comunităților locale și pot duce chiar la pierderea unor finanțări nerambursabile, dacă termenele pentru executarea lucrărilor nu sunt respectate.

Ce vrea BNS de la ANRE

În fața celor două comisii parlamentare, BNS cere clarificări privind:

-numărul și stadiul solicitărilor pentru licențe de producere a energiei electrice;

-numărul și stadiul cererilor pentru autorizații de înființare a unor noi capacități de producție și stocare;

-motivele întârzierilor în soluționarea cererilor;

-capacitatea de producție și stocare care ar putea deveni disponibilă după finalizarea procedurilor;

-situația proiectelor pentru dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale;

-eventualele blocaje administrative și de reglementare;

-soluțiile pentru deblocarea situației.

BNS susține că România nu își permite ca, într-o perioadă cu prețuri ridicate la energie, capacități care ar putea produce și stoca energie să rămână în afara pieței din cauza unor întârzieri administrative.