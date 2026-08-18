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Prețul motorinei explodează din nou: peste 10 lei/litru în toată țara, la doar două zile de la scăderea accizei cu 20%

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 18 Aug 2026
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Carburanți - Sursa foto: Agerpres

Motorina standard a depășit pragul de 10 lei pe litru în toată România, deși a fost implementată reducerea temporară de 20% a accizei.

La doar două zile de la intrarea în vigoare a scăderii cu 20% a accizei, prețul motorinei standard a crescut, din nou, peste pragul de 10 lei pe litru în toată țara.

Conform celei mai recente actualizări a platformei PECO Online, marți, 18 august, cel mai mic preț de la nivel național este de 10,02 lei/litru, la o benzinărie Rompetrol din Clinceni, județul Ilfov.

Cu privire la prețul benzinei, cel mai mic tarif din România este de 9,47 lei/litru, la o stație RST din Târgoviște, județul Dâmbovița.

Motorina, peste 10 lei / litru și în toate marile orașe din România


În București, cel mai mic preț al motorinei afișat de platforma citată este de 10,14 lei/litru, iar prețul benzinei pornește de la 9,51 lei.

La Cluj-Napoca, motorina are un preț de la 10,09 lei/litru, la Timișoara de la 10,10 lei/litru.

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Prețurile la benzină și motorină din principalele oraș:

București: benzină 9,51 lei/l, motorină 10,14 lei/l;
Cluj-Napoca: benzină 9,49 lei/l, motorină 10,09 lei/l;
Timișoara: benzină 9,48 lei/l, motorină 10,10 lei/l;
Iași: benzină 9,51 lei/l, motorină 10,14 lei/l;
Constanța: benzină 9,51 lei/l, motorină 10,14 lei/l.

Scăderea cu 20% a accizei a coborât motorina sub 10 lei în mai multe orașe. De exemplu, la Petrom și Socar, motorina avea un preț de la 9,99 lei/litru, după o scădere de aproape 68 de bani. În Timișoara, cea mai ieftină motorină avea un preț de 9,95 lei/litru.

Acciza la motorină va fi redusă cu 20% între 16 - 31 august 2026

Amintim că Ministerul Finanțelor anunța și explica pe data de 13 august că, în perioada 16-31 august 2026, va aplica o reducere temporară de 20% a accizei la motorina standard, după analiza indicatorilor de piață prevăzuți de mecanismul introdus prin Legea nr. 162/2026. 

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