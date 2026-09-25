Prețurile benzinei și motorinei, ridicate. Cât costă carburanții vineri, 25 septembrie, în țară

Consum carburanți/Preț la pompă. Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

Prețurile carburanților rămân ridicate vineri, 25 septembrie, în țara noastră.

Prețurile carburanților rămân ridicate astăzi, 25 septembrie, iar diferențele dintre stații și județe ajung la câteva zeci de bani pe litru.

Potrivit datelor centralizate de Peco Online, cel mai mic preț la benzină din țară este de 9,87 lei/litru, la stația Dacma din Lungu­lețu, județul Dâmbovița. La motorină, minimul zilei este de 10,70 lei/litru, la CellyRo, în Pitești, pe DN 65 B.

În marile orașe, prețurile minime se mențin în jurul pragului de 10 lei pentru benzină. În Capitală, cel mai mic preț, vineri, este de 9,99 lei/l, în timp ce motorina pornește de la 10,91 lei/l. În Cluj-Napoca, benzina poate fi găsită de la 9,93 lei/l, iar motorina de la 10,89 lei/l.

La Timișoara, minimul pentru benzină este de 9,97 lei/l, iar pentru motorină de 10,88 lei/l. În Iași, benzina pornește de la 9,99 lei/l, iar motorina de la 10,91 lei/l. Aceeași valoare de 9,99 lei/l se găsește și pentru cel mai ieftin litru de benzină din Constanța, unde motorina începe tot de la 10,91 lei/l.

Și GPL-ul se menține la un nivel de aproximativ 4,7 lei pe litru în marile orașe. Cele mai mici prețuri raportate vineri sunt de 4,67 lei/l în București, 4,69 lei/l în Cluj-Napoca, 4,71 lei/l în Timișoara, 4,71 lei/l în Iași și 4,69 lei/l în Constanța.

Motorina, scumpă în cea mai mare parte a țării

Șoferii care își alimentează autoturismele cu motorină văd prețuri ridicate la pompă, în cea mai mare parte din țară, de aproximativ 11 lei/litru.

Printre județele în care motorina se află la niveluri ridicate se numără Mureș, Bistrița-Năsăud, Satu Mare, Maramureș, Botoșani, Iași, Vaslui, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Brăila, Tulcea, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Covasna, Brașov, Vâlcea, Prahova și București. Aici, prețul minim indicat pentru motorină este de 10,91 lei/litru. Cu alte cuvinte, în multe stații de alimentare șoferii pot găsi prețuri care trec cu mult peste 11 lei/l.

În același timp, prețul benzinei rămâne în jurul valorii de 10 lei pe litru, iar în anumite stații poate fi găsită încă sub acest prag.

Cât costă un plin

La prețurile de astăzi, un rezervor de 50 de litri înseamnă o cheltuială de aproape 500 de lei pentru benzină și de peste 535 de lei pentru motorină, în funcție de stație.

În cazul celor mai mici prețuri identificate vineri, 25 septembrie, 50 de litri de benzină ar costa aproximativ 493,50 lei, iar 50 de litri de motorină, aproximativ 535 de lei.

România are, totuși, unele dintre cele mai mici prețuri la carburanți din Europa

La nivel european, prețurile carburanților au ajuns în această perioadă la niveluri foarte ridicate. Comisia Europeană a publicat joi, 24 septembrie, cea mai recentă ediție a Weekly Oil Bulletin, care centralizează prețurile din statele membre.

Pentru săptămâna de referință 21 septembrie, România era în continuare sub media celor 27 de state UE. Benzina a fost raportată la aproximativ 1,89 euro/l, iar motorina la aproximativ 2,09 euro/l, în timp ce media UE este de circa 1,96 euro/l pentru benzină și 2,14 euro/l pentru motorină.

Chiar dacă prețurile de la pompele din România sunt ridicate, țara noastră nu se află printre țările UE cu cei mai scumpi carburanți. În aceeași săptămână, benzina era mult mai scumpă în țări precum Danemarca, unde ajungea la aproximativ 2,62 euro/l, în timp ce la motorină nivelurile cele mai mari erau raportate în Olanda, la aproximativ 2,58 euro/l. La polul opus, Malta are cele mai mici prețuri, de circa 1,34 euro/l la benzină și 1,21 euro/l la motorină.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), afirmă că „România se sufocă sub povara energiei scumpe” și vorbește despre riscurile majore care ne așteaptă.