Dâmbovița: 250 de hectare pentru energie verde, în Cornățelu

Foto: Facebook Corneliu Ștefan

La Cornățelu, în Dâmbovița, urmează să se construiască unul dintre cele mai mari parcuri fotovoltaice din țară, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean.

"Am fost într-o vizită de lucru la Cornățelu, unde am discutat cu vicepreședintele executiv al ENGIE România, Cristian Buzan, și cu reprezentanții companiei despre noul parc fotovoltaic ce va fi construit aici, unul dintre cele mai mari proiecte de acest tip aflate în dezvoltare în România.

Investiția se va întinde pe o suprafață de peste 250 de hectare și va include peste 300.000 de panouri fotovoltaice. Întreaga producție va ajunge în rețeaua națională, iar conectarea este estimată pentru toamna anului viitor.

Mă bucur că un proiect de asemenea amploare se realizează în #Dâmbovița. Investițiile atrag alte investiții, generează locuri de muncă și creează noi oportunități pentru județ.

Totodată, astfel de proiecte trebuie să aducă și beneficii concrete pentru comunitățile locale. Sprijinirea școlilor, a clădirilor publice și a unităților medicale prin implementarea unor soluții eficiente energetic sunt direcții importante în acest sens.

Această investiție va fi continuată printr-un nou proiect în domeniul energiei verzi, ceea ce arată că #Dâmbovița devine tot mai atractivă pentru investiții în acest sector", a anunțat liderul PSD Dâmbovița.