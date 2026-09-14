Prețul petrolului a sărit luni peste 100 de dolari pe baril. În România un plin de benzină este mai scump cu aproape 20 de lei față de acum 30 de zile

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Prețul petrolului a crescut masiv luni, barilul se află la peste 100 de dolari, în contextul ostilităților din Orientul Mijlociu, cu noi atacuri în Strâmtoarea Ormuz, dar și a închiderii unui oleoduct important în Arabia Saudită. Aceste tensiuni mondiale au efecte și în România, unde un șofer trebuie să plătească mai mult cu aproape 20 de lei pentru un plin de benzină față de acum 30 de zile.

Duminică, în jurul orei 23:30 GMT, după reluarea tranzacțiilor în Asia, prețul barilului de Brent din Marea Nordului, cu livrare în luna noiembrie, s-a majorat cu 2,80%, ajungând la 107,54 dolari. Miercuri, acesta a depășit pragul de 100 de dolari, fapt înregistrat pentru prima dată din luna iulie, scrie BFM TV.

Echivalentul său american, barilul West Texas Intermediate (WTI), cu livrare în luna octombrie, se tranzacționa cu 2,29% mai mult, la 102,34 dolari.

Oman a transmis că a amânat o reuniune între Iran și țările din Golf cu privire la viitorul Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă strategică blocată de conflictul dintre SUA și Iran. Duminică o navă comercială a fost ținta unui atac care a cauzat un deces, potrivit autorităților iraniene.

De menționat este că Arabia Saudită a anunțat, vineri, închiderea temporară a conductei de petrol Est - Vest. Este o cale importantă de export al țițeiului pentru a ocoli blocarea strâmtorii Ormuz, ca urmare a unor atacuri atribuite unor drone din Irak. În tot acest context internațional, Europa a ajuns să importe motorină din Coreea de Sud, pentru a acoperi necesarul din timpul iernii.

Prețurile benzinei și motorinei în România, pe cale să doboare noi recorduri negative

Aceste tensiuni de pe plan global au efecte și în România, unde prețurile motorinei și benzinei sunt pe cale să doboare noi recorduri negative. Prețurile se mențin luni, 14 septembrie 2026, la nivelurile ridicate din ultima perioadă. În aproape toată România, benzina se vinde cu aproape 10 lei pe litru.

Conform Peco Online, în Brașov, benzina are un preți de 9,91 lei/litru la Petrom și Socar, respectiv 9,97 lei/litru la OMV, Mol și Rompetrol și 9,98 lei/litru la Lukoil.

Motorina are un preț de 10,46 lei/litru la Petrom și Socar, respectiv 10,52 lei/litru la OMV, Mol și Rompetrol și 10,72 lei/litru la Lukoil.

Un plin de benzină costă azi mai mult cu aproape 20 de lei față de luna trecută

Față de luna anterioară, sursa citată arată că prețul mediu al unui litru de benzină a crescut cu 4,1%. Asta înseamnă că un plin (aproximativ 50 de litri) costă astăzi cu 19,5 lei mai mult decât în urmă cu o lună.

În situația motorinei, prețul mediu al unui litru a scăzut cu 2,9%, ceea ce înseamnă că un plin (aproximativ 50 de litri) costă, azi, 14 septembrie 2026, cu 15,5 lei mai puțin față de acum 30 de zile.