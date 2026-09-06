Lecţia Bulgariei pentru România, în plină criză energetică. Ce are şi ce îi lipseşte ţării noastre

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Bogdan Bucur a vorbit, la DC News, despre lecţia Bulgariei în criza energetică.

Investițiile în baterii de stocare a energiei pot face diferența în gestionarea crizelor energetice, iar Bulgaria oferă deja un exemplu de eficiență în acest domeniu. Sociologul Bogdan Bucur atrage atenția, într-un interviu acordat DC News, că România are un potențial important în producția de energie regenerabilă, însă dezvoltarea capacităților de stocare este esențială pentru ca energia produsă din surse precum soarele sau vântul să poată fi folosită și atunci când condițiile naturale nu mai sunt favorabile.

"Vedem cu toţii succesul incredibil al vecinilor bulgari care au investit foarte mult în capacităţi de stocare a energiei care deja sunt din ce în ce mai eficiente. (...) Bulgaria nu se confruntă cu problemele crizei energetice pentru că a investit o sumă de bani în aceste baterii şi, Slavă Domnului, acestea îşi fac treaba.

Viitorul este, într-adevăr, al energiei ecologice captată de la soare şi din alte surse. Şi noi avem asta. Din acest punct de vedere, multe dintre casele românilor sunt oarecum independente energetic, ori energie geotermală, ori energie captată din aer ori solară. Problema este să o poţi înmagazina în baterii de stocare, ca să o poţi folosi şi când nu mai e soare pe cer sau nu mai bate vântul", a explicat sociologul Bogdan Bucur la DC News.

În intervenţia sa, Bogdan Bucur a subliniat şi modul în care a tratat China acest program de construire de capacităţi de stocare, investind în cercetare şi inovaţie, subvenţionând producţia acestora mai mulţi ani şi ajungând acum să producă astfel de baterii la costuri care le fac eficiente din punct de vedere economic.

"Poţi să exprimi istoria lumii prin capacitatea de a produce energie de-al lungul timpului. Cu alte cuvinte, lumea decolează din punctul de vedere al inovaţiei, al capacităţii, cu cât produce mai multă energie. Deci avem nevoie de energie ieftină", a punctat Bogdan Bucur.