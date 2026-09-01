Motorina a scăzut sub 10 lei pe litru. De marţi, intră în vigoare noua reducere a accizei cu 25% - Foto în articol

Carburanți - Sursa foto: Agerpres

Preţul litrului de motorină a scăzut sub 10 lei. De marţi, 1 septembrie, a intrat în vigoare noua reducere a accizei la motorină, de 25%.

Aşa cum se poate vedea în imagine, preţul unui litru de motorină a scăzut sub pragul psihologic de 10 lei. Astfel, şoferii plătesc marţi, 1 septembrie, 9,97 lei pe litru, după ce luni preţul varia între 10,16 lei şi 10,51 lei.

Conform peco-online.ro, litrul de motorină costă 9,97 lei în toate cele 5 mari oraşe ale ţării: Bucureşti, Cluj, Timişoara, Iaşi şi Constanţa.

Foto: Florin Răvdan/DCNEWS

MF a redus acciza la motorină cu 25% în prima jumătate a lunii septembrie

Ministerul Finanţelor (MF) majorează la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1 - 15 septembrie 2026, ca urmare a noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere.

Potrivit unui comunicat al MF, măsura vine în continuarea intervenţiei din a doua jumătate a lunii august, când reducerea a fost de 20% şi este calibrată direct pe fondul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă, cu scopul de a proteja puterea de cumpărare a cetăţenilor şi stabilitatea economică.

Noua ajustare reprezintă o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă.

Astfel, în intervalul 1 - 15 septembrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard pe piaţa internă va fi de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă.

"Mecanismul prevăzut de Legea nr.162/2026 (privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuţiei de solidaritate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de protecţie a economiei, populaţiei şi de funcţionare a pieţei energiei - n. r.) funcţionează gradual, în funcţie de evoluţiile din piaţa internaţională. În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenţie temporară şi calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piaţă şi transmisă mai departe în economie", a precizat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Actualizarea nivelului de sprijin pentru prima jumătate a lunii septembrie reflectă dinamica recentă din piaţa de profil variaţia cotaţiilor Platts pentru motorină (VPM) de +45,65%, iar variaţia preţului mediu standard (VM) este de +25,45%.

Aceste date impun, conform formulei legale, extinderea reducerii la pragul de 25% din nivelul de bază stabilit prin Codul fiscal.

"Intervenţia vizează limitarea efectului de propagare în lanţ al costurilor cu carburanţii, în special în sectorul de transport şi logistică, cu impact direct asupra preţurilor bunurilor de consum. Mecanismul instituit prin Legea nr.162/2026 funcţionează dinamic, prin reevaluări periodice la fiecare două săptămâni. Ministerul Finanţelor va monitoriza continuu indicatorii de piaţă şi va recalibra nivelul accizei în funcţie de evoluţia cotaţiilor internaţionale şi a preţurilor la pompă", se arată în comunicat.

Consiliul Concurenţei spune că nu au fost înregistrate încălcări ale plafonării adaosului comercial

Principalii operatori de pe piaţa carburanţilor au respectat prevederile privind plafonarea adaosului comercial, în perioada aprilie - iunie 2026, iar marjele acestora nu au depăşit nivelul mediu înregistrat în anul 2025, arată o analiză preliminară, publicată marţi de Consiliul Concurenţei.

"Principalii operatori de pe piaţa carburanţilor, pentru care sunt disponibile date comparabile, au respectat prevederile privind plafonarea adaosului comercial în perioada aprilie-iunie 2026 (...) Astfel, marjele raportate de aceştia nu au depăşit nivelul mediu înregistrat în anul 2025. În cazul principalilor producători şi distribuitori incluşi în Monitorul Preţurilor, respectiv OMV Petrom, Rompetrol, MOL România şi Socar România, datele analizate nu indică marje mai mari în perioada aprilie-iunie 2026 decât cele aferente anului 2025. Pentru Petrotel-Lukoil, Lukoil România şi Nis Petrol/Gazprom sunt necesare clarificări suplimentare, deoarece unele dintre informaţiile raportate sunt incomplete sau există unele neconcordanţe", menţionează autoritatea de concurenţă.

Potrivit sursei citate, pe baza datelor transmise Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) de către operatorii economici care activează în producţia, importul, distribuţia şi comercializarea benzinei şi motorinei, în baza obligaţiilor instituite prin OUG nr. 19/2026, în perioada 1 aprilie - 30 iunie 2026, valoarea medie a adaosului comercial practicat de fiecare companie a fost limitată la nivelul mediu anual al adaosului comercial practicat de aceasta în anul anterior.

"Monitorizăm permanent piaţa carburanţilor, mai ales într-o perioadă în care preţurile sunt ridicate şi există o preocupare firească din partea consumatorilor. Datele analizate până în prezent arată că principalii operatori de pe piaţă au respectat prevederile privind plafonarea adaosului comercial. Analiza este în desfăşurare şi o vom finaliza în perioada următoare", a declarat preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Acesta a precizat că, în prezent, motorina este cu aproximativ 50-53 de bani/litru mai ieftină decât înainte de reducerea accizei, ceea ce înseamnă că măsura are efect şi preţul plătit de consumator este mai mic. "Preţul motorinei este influenţat nu doar de cotaţia ţiţeiului, ci şi de evoluţia cotaţiilor produselor rafinate, de deficitul de motorină şi de problemele de aprovizionare. Cotaţiile internaţionale ale motorinei se menţin la niveluri ridicate, iar presiunile asupra preţurilor provin în principal din zona rafinării", a subliniat Bogdan Chiriţoiu.

În total, în baza de date transmisă de ANAF au fost identificaţi 824 de operatori economici care au raportat informaţii pentru cel puţin una dintre perioadele analizate, iar pentru 536 dintre aceştia există raportări atât pentru anul 2025, cât şi pentru perioada analizată din 2026.

"În urma analizei preliminare au fost identificate 65 de situaţii în care valorile raportate pentru anul 2026 apar ca fiind mai mari decât nivelul de referinţă aferent anului 2025, pentru cel puţin unul dintre produsele sau canalele de comercializare analizate. Aceste situaţii urmează să fie verificate individual şi nu reprezintă, în această etapă, constatări finale privind nerespectarea plafonării adaosului comercial. De asemenea, în unele cazuri au fost identificate posibile erori sau neconcordanţe de raportare, precum clasificări eronate ale unor produse, suprapuneri între declaraţiile iniţiale şi cele rectificative, lipsa informaţiilor privind unitatea de măsură şi unele valori aparent eronate. Consiliul Concurenţei va continua analiza împreună cu ANAF şi va solicita, acolo unde este necesar, informaţii şi clarificări suplimentare operatorilor economici", notează instituţia.

Conform monitorizării evoluţiei actuale a preţurilor carburanţilor, prin centralizarea atât a datelor din Monitorul Preţurilor, cât şi a informaţiilor solicitate direct companiilor, reducerea cu 20% a accizei la motorină, aplicată la 16 august 2026, a însemnat 68 de bani/litru.

"Imediat după aplicarea măsurii, preţul mediu al motorinei standard a scăzut de la aproximativ 10,74 lei/litru la 10,10 lei/litru. Astfel, principalii operatori au redus preţul la pompă cu 68 bani/litru. Singura excepţie a fost o companie aflată deja sub supravegherea statului, care a aplicat o reducere de 53 de bani/litru. Ca urmare a creşterii ulterioare de aproximativ 13-15 bani/litru, preţul mediu a ajuns la aproximativ 10,23 lei/litru", susţin reprezentanţii instituţiei.

Consiliul Concurenţei precizează că evoluţia preţurilor carburanţilor din România, în această perioadă, este similară cu cea de pe pieţele europene.

"Astfel, pe 17 august, preţul motorinei cu taxe din România era practic egal cu media Uniunii Europene: 2,030 euro/litru în România, comparativ cu 2,033 euro/litru media UE. În intervalul 10-17 august, preţul motorinei din România a crescut cu aproximativ 1%, în timp ce în alte 16 state membre au fost înregistrate creşteri mai mari, de până la 9%. În acelaşi timp, preţul fără taxe era în România cu aproximativ 6% sub media UE: 1,142 euro/litru faţă de 1,210 euro/litru. În cazul benzinei, preţurile din România erau chiar mai reduse: cu aproximativ 6% sub media UE pentru preţul cu taxe şi cu 8% sub media UE pentru preţul fără taxe. Pe 24 august, preţul mediu al benzinei standard în România era de aproximativ 9,55 lei/litru", se arată în analiza citată.

Autoritatea de concurenţă subliniază faptul că, în urma recentei modificări a metodologiei de plafonare a adaosului pe piaţa carburanţilor, se observă că preţurile din România au scăzut mai puţin în raport cu media europeană decât în perioada aprilie - iunie în care s-a aplicat plafonarea anterioară. La acel moment, preţurile cu taxe erau cu până la 10% sub media Uniunii Europene, iar cele fără taxe cu până la 20% mai mici.