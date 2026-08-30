Grâul și porumbul s-au scumpit puternic în august. Ce se află în spatele creșterilor record de prețuri

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Preţurile porumbului şi grâului au atins cele mai ridicate niveluri din ultimii peste 3 ani, dar creșterile au diferite cauze.

Preţurile porumbului şi grâului au crescut la maximele ultimilor peste trei ani, dar creşterile au cauze diferite. în cazul porumbului, creșterea este susţinută în principal de temerile cu privire la oferta din Statele Unite, iar în situația grâului de perturbarea exporturilor din regiunea Mării Negre, potrivit CNBC.

Contractele futures pentru grâu au încheiat vineri în creştere cu 3,1%, la 784 de cenţi pe buşel, după ce au fost 790,25 cenţi, cel mai ridicat nivel din luna februarie 2023. În această săptămână, prețul grâului a crescut cu 12,1%. Aceasta este cea mai mare creştere săptămânală din luna martie 2022, iar de la începutul anului 2026 avansul depăşeşte 54%.

Porumbul a închis prețul la 536,5 cenţi pe buşel, în creştere cu 0,6%, după ce a ajuns la cel mai ridicat nivel din luna iulie 2023. Preţul a crescut cu 5,5% în această săptămână şi cu 15,6% în luna august 2026, fiind aproape de cea mai bună lună din aprilie 2021.



Ce se întâmplă cu oferta de porumb din SUA

Departamentul american al Agriculturii a scăzut estimarea, cu privire la randamentul culturii de porumb cu 2,3 buşeli pe acru, la 180,7, mai mult față de cât anticipau traderii. Canicula din luna iulie, ploile abundente şi apariţia unor boli fungice au cauzat daune suplimentare privind perspectivele recoltei.

Presiunile sunt mărite de seceta şi temperaturile extreme din Europa, de cererea puternică pentru export, dar şi de restrângerea livrărilor din Ucraina.

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Prețul grâului, afectat de perturbarea exporturilor din Marea Neagră

În situația grâului, principalul factor este deteriorarea fluxurilor comerciale din regiunea Mării Negre. Federația Rusă şi Ucraina asigură împreună peste un sfert din exporturile mondiale de grâu. Intensificarea conflictului a crescut temerile cu privire la disponibilitatea cerealelor.

Atacurile din Marea Azov şi asupra infrastructurii ruseşti pentru exportul cerealelor, dar şi loviturile asupra navelor din regiunea Mării Negre au afectat transporturile. Astfel, s-a făcut mai dificilă și obţinerea asigurărilor pentru nave.

Vremea nefavorabilă amplifică dificultățile: valul sever de căldură ar fi scăzut producţia europeană de grâu cu aproape 8-10 milioane de tone. Seceta a afectat şi culturile din statele americane Texas, Oklahoma şi Kansas.

Acum, atingerea maximelor multianuale atrage achiziții din partea traderilor, care urmăresc tendinţele pieţei. Ei adaugă un nou impuls creşterii preţurilor.

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