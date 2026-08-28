Investitorii străini blocați de birocrație în România. Daniel Constantin anunță ”One Stop Shop”, de unde se vor lua toate avizele

Daniel Constantin/ interviu. Foto: Crișan Andreescu

Daniel Constantin, președintele ARICE, a vorbit despre avantajele României în atragerea investițiilor străine, dar și despre soluția pe care încearcă să o implementeze pentru a rezolva problema birocrației.

Daniel Constantin, preşedintele Agenției Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE), a fost invitat la interviurile DC News. În cadrul dialogului cu analistul politic Bogdan Chirieac, acesta a vorbit despre agenția care se ocupă cu atragerea investițiilor în România.

Potrivit acestuia, România prezintă multiple avantaje pentru investitorii străini, însă problemele legate de infrastructură și birocrație îi împiedică pe aceștia să finalizeze mai multe proiecte.

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"Avem idei și sper să le putem pune în practică"

Daniel Constantin: "România are multe avantaje la care investitorii străini se uită. Un lucru important pe care îl caută este forța de muncă. România era cunoscută ca o piață cu forță de muncă ieftină, dar ca avantaj am început să-l pierdem. Mai mult decât atât, nu mai avem suficientă forță de muncă. Pe de altă parte, însă, universitățile reprezintă un cârlig foarte bun. Avem universități foarte bine distribuite la nivel național care creează parteneriate cu marii investitori. Asta reprezintă un punct de dialog în momentul în care vin investitorii, pentru că vor să vadă dacă pot recruta forță de muncă bine calificată. Apoi, pe IT românii sunt foarte bine apreciați și avem și aici un avantaj. Există și dezavantaje. Noi încă nu avem infrastructura suficient de dezvoltată, nu avem predictibilitate, iar birocrația nu e văzută deloc cu ochi buni.

M-aș opri puțin la birocrație pentru că încercăm să rezolvăm această problemă. Avem idei și sper să le putem pune în practică. Ne-am gândit cum putem să transformăm ARICE într-un 'One Stop Shop' pentru investitori. Nu știu câtă lume știe, dar la nivelul Guvernului în urma procesului de aderare la OECD s-a creat Oficiul de Licență Industrială. Acest oficiu integrează, practic, toate avizele de care are nevoie un producător în țară, fie că vorbim de investitori români sau străini, și nu mai trebuie să meargă la ISU, ANSV, toate instituțiile de până acum pentru a obține avize".

Bogdan Chirieac: "Ce bine! Avizele acestea despre care vorbiți erau o frână majoră".

Daniel Constantin: "Ele se vor obține într-o perspectivă de timp, pentru că se lucrează la platformele respective, iar avizele se vor obține din același loc. Oficiul s-a înființat de mai bine de un an de zile. Noi am încercat, a fost o discuție, contează mai puțin dacă se întâmplă sau nu, să aducem acest oficiu în cadrul ARICE, astfel încât nu doar să le prezentăm ce putem să facem pentru investitorii străini, ci să facem efectiv. Vrem să scurtăm drumurile pe care le au. Când vorbim de investitorii europeni, care sunt cei mai importanți, cele mai mari investiții sunt din Germania și Franța. Aici lucrurile se cunosc și sunt într-o anumită direcție. Totuși, când vorbim de investitori din afara Uniunii Europene, care vin în special din zona asiatică, cu potențial foarte mare".

Bogdan Chirieac: "Coreenii și japonezii sunt extrem de serioși și vor să vină. Mai nou vor și indienii".

Daniel Constantin: "Da, vor să intre și caută un hub. Caută o metodă centralizată prin care să poată să facă tot ce trebuie ca să intre și pe piața noastră. Alții sunt deja prezenți în țară, precum turcii. Dacă ne uităm la balanța comercială, cea mai deficitară relație e cu China. Pe locul doi este Turcia. Suntem la limita de a depăși această balanță deficitară cu China. Avem o balanță deficitară, dar acest lucru trebuie rezolvat".

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