Europa importă motorină din Coreea de Sud. Petrolierul Priamos pornește într-o călătorie neobișnuită de 19.000 km

Carburanți - Sursa foto: Agerpres

O navă încărcată cu motorină din Coreea de Sud va naviga spre Europa de Vest în noiembrie. Este o tranzacţie rară care subliniază eforturile de consolidare a aprovizionării în emisfera nordică înainte de venirea anotimpului rece.

Aproape 90.000 de tone de motorină vor fi încărcate pe un petrolier nou construit pentru livrare în nord-vestul Europei, probabil în Marea Britanie sau Rotterdam, potrivit datelor de transport maritim analizate de sursa citată. Petrolierul se numește Priamos. Tranzacţia este intermediată de firma Trafigura Group, scrie Bloomberg.

Europa dependentă de importurile de motorină

Capacitatea de rafinare petrolieră a Europei este limitată. Se bazează în mare măsură pe importurile de motorină. Conflictul din Orientul Mijlociu, plus războiul Rusia - Ucraina, au scăzut aprovizionarea globală.

De regulă, Coreea de Sud exportă motorină către ţările din Asia-Pacific. Nava Priamos va porni într-o călătorie de peste 19.000 de kilometri) care probabil o va duce prin Canalul Suez.

Prețuri mult mai mari ale motorinei în Europa față de cele din Asia

Preţurile motorinei în Europa sunt mult mai mari față de cele din Asia, fapt care explică o călătorie ce, în mod obișnuit, nu ar avea prea mult sens din punct de vedere economic. Un indicator ce măsoară decalajul de preţuri dintre cele două regiuni a ajuns, în ultima perioadă, la cel mai mare nivel de după anul 2023, conform firmei de brokeraj PVM.

În ciuda perturbării livrărilor de ţiţei din Orientul Mijlociu, multe rafinării asiatice au continuat să producă produse rafinate, precum motorina. China va crește exporturile de motorină în această lună, în urma unei relaxări treptate a restricţiilor impuse în timpul războiului.

Reducerea accizei la motorină în România, ineficientă

Și în România prețurile la carburant au bubuit, iar măsurile Guvernului de a ține frâu prețurilor par ineficiente.

În România, reducerea accizei la motorină se dovedește în mare parte a fi inutilă, deoarece măsura din septembrie care trebuia să ieftinească litrul cu aproape 14 bani a fost anulată de majorările succesive de preț din ultimele 24 de ore de la unele lanțuri de alimentare.

Prețul benzinei și motorinei a crescut, joi, 3 septembrie 2026, la unele benzinării, cu până la 15 bani, chiar dacă Guvernul a majorat reducerea accizei la motorină.

Cea mai ieftină benzină standard din București are un preț astăzi de 9,51 de lei/litru, însă ajunge până la 9,61 de lei/l. Motorina are prețuri între 9,97 de lei/l și 10,23 de lei/litru, potrivit datelor centralizate azi de Peco Online.

Ministerul Finanțelor a crescut la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei



Ministerul Finanţelor a majorat la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru 1 - 15 septembrie 2026, în urma unei noi evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 cu privire la declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere.

Măsura vine în continuarea intervenţiei din a doua jumătate a lunii august, atunci când reducerea a fost de 20%.