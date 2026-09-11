Analistul Radu Georgescu, comparație între România și Estonia, după rezultatele PISA: Un stat este prietenos, celălalt ostil

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Într-o analiză publicată deupă rezultatele PISA 2025, analistul financiar Radu Georgescu compară Estonia cu România și susține că diferențele de abordare ale administrațiilor se văd atât în educație, cât și în mediul de afaceri și relația cu statul.

Țara europeană cu cel mai mare punctaj obținut în cadrul Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor – PISA 2025 este Estonia. În clasamentul general, Estonia ocupă locul șase, iar cel mai mare punctaj este obținut de China, urmată de Singapore.

România în schimb rămâne în partea de jos a clasamentului. Performanțele țării noastre sunt mai slabe inclusiv decât cele ale unor țări din afara Uniunii Europene, precum Muntenegru, Albania și Serbia.

În acest context, analistul financiar Radu Georgescu a făcut o analiză în care leagă performanța Estoniei de modul în care funcționează administrația publică și de gradul ridicat de digitalizare a instituțiilor statului. Potrivit acestuia, România și Estonia sunt două modele total diferite de relație între stat, cetățean și mediul de afaceri. Astfel, spune analistul financiar, nu este deloc o surpriză că Estonia domină topul european al țărilor cu cele mai bune rezultate la testele PISA 2025.

Radu Georgescu: Fac o comparație din perspectiva omului care trăiește în România, dar și din perspectiva contabilului care face contabilitate și pentru firme din Estonia

"Pe planeta Pământ este un stat foarte prietenos cu oamenii și cu firmele. Acest stat se numește Estonia. Tot pe planeta Pământ este un stat care este foarte ostil cu oamenii și firmele. Acest stat se numește România. Miercuri toată lumea a vorbit despre testele PISA. România este pe locul 3 în Europa, de la coadă, după Moldova și Bulgaria.

Pe primul loc în Europa este Estonia. Surpriză? Nu pentru mine. Estonia este considerată cea mai prietenoasă țară cu firmele de pe planeta Pământ. Fac o comparație între Estonia și România, din perspectiva omului care trăiește în România, dar și din perspectiva contabilului care face contabilitate și pentru firme din Estonia.

Mentalitatea Guvernului din Estonia comparat cu Guvernul din România

Guvernul din Estonia spune: "vrem să ajutăm oamenii și firmele din Estonia". Guvernul din România se laudă de mai multe luni că a încasat mai mulți bani din taxe, după avalanșa de creșteri de taxe din ultimul an. Poftim? Încasările mai mari din taxe vin din portofelele noastre! Obiectvul unui stat nu este să încaseze mai multe taxe. Obiectivul unui stat este să ajute oamenii și firmele să se dezvolte și să aibă o viață îmbelșugată, în acest fel și statul încasează mai mulți bani.

Cum se comportă Estonia și România cu firmele

În Estonia, impozitul pe profit este ZERO! Statul estonian lasă cale liberă companiilor să își vadă de afaceri. În România, companiile sunt conduse de birocrația statului. Trebuie să faci tone de hârtii, declarații, rapoarte, fișe, foi pentru orice activitate din firmă. Pentru ANAF orice firmă este un infractor", a scris analistul financiar Radu Georgescu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Cum se comportă Estonia și România cu cei care plătesc taxele

La final, Radu Georgescu a vorbit despre digitalizare, povestind că în România a fost nevoit să parcurgă mai multe proceduri birocratice pentru accesul la Spațiul Privat Virtual, mai exact să depună la ghișeul ANAF niște documente pe care le generase deja online. În tot acest timp, potrivit analistului financiar, în Estonia, înființarea și administrarea unei firme se pot face exclusiv online, fără a mai fi nevoie să umbli cu celebrul dosar cu șină după tine.

"Estonia e țară 100% digitalizată. Statul are zero intervenție în viața oamenilor. Te lasă să-ți vezi de treabă. Săptămâna asta am avut nevoie de acces în SPV pentru un client. Iată pașii pe care i-am făcut:

1. Am făcut procură la notar (cu programare, cu taxă, cu semnătură)

2. Declarația 150, depusă online

3. Declarația de acces în SPV, depusă tot online.

4. Deplasare fizică la ANAF, cu un dosar: procura în original, copie după buletin și o cerere.

Radu Georgescu: Oameni buni, în ce țară trăim?

Deci am stat la coadă la ghișeu…. ca să depun niște hârtii pe care le-am generat deja online, că să obțin acces la un sistem care se numește Spațiul Privat Virtual. Oameni buni, în ce țară trăim?

În ultimul an, mai mulți clienți de-ai mei și-au făcut firme în Estonia. Tot procesul se face 100% online, prin site-ul oficial e-resident.gov.ee. Fără notar, fără coadă, fără ghișeu, fără bătaie de joc. În comparație, în România, relația dintre stat și cetățean a devenit o relație stăpân-sclav", a mai scris Radu Georgescu.

Precizăm că rezultatele testelor PISA 2025, publicate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pe 8 septembrie, arată o deteriorare a performanțelor elevilor români de 15 ani la toate cele trei competențe de bază evaluate: citire, matematică și științe. Într-o reacție ulterioară, președintele Nicușor Dan a recunoscut că "una dintre cele mai îngrijorătoare concluzii ale studiului PISA 2025 este tocmai faptul că șansa unui copil din România de a avea rezultate școlare bune depinde într-o măsură inacceptabil de mare de familia din care provine și de locul în care învață".

"Aceasta este deja o problemă structurală a învățământului românesc pe care suntem responsabili să o remediem urgent", a mai spus președintele României.