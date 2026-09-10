Indexarea pensiilor, din nou amânată. Elena Cristian: Nu poți să-ți bați joc de milioane de oameni. Trebuie să respecte legea pe care ei au votat-o

Elena Cristian, analist DC Business

Indexarea pensiilor pare să fie amânată, în ciuda legii care prevede actualizarea acestora. Analistul DC Business Elena Cristian a comentat subiectul.

Consilierul premierului interimar, Ionuț Dumitru, spune că pensiile ar trebui "indexate prudent" anul viitor, în condițiile presiunilor tot mai mari asupra bugetului. Această declarație vine în condițiile în care puterea de cumpărare a scăzut semnificativ, iar vârstnicii abia mai fac față scumpirilor. Veniturile pensionarilor nu au mai fost indexate de doi ani, în ciuda unor angajamente legale asumate de Parlament. Analistul DC Business, Elena Cristian, a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, într-o emisiune moderată de Ionuț Grigore.

"Nu putem să ne batem joc de milioane de oameni care au muncit și au contribuit o viață întreagă"

"Întrebarea mea este dacă noi respectăm sau nu respectăm legea până la urmă? Legea Pensiilor prevede clar că valoarea punctului de referință, rămas la 81 de lei în 2026, ar trebui să reintre în 2027 pe indexare. Rata medie anuală a inflației + 50% din creșterea reala a salariului mediu brut cu limitele prevăzute de lege. Din nou, întreb, dacă respectăm sau nu legea. Nu putem să ne batem joc de milioane de oameni care au muncit și au contribuit o viață întreagă. L-am văzut pe Dragoș Pâslaru spunând zilele trecute că va fi respectată legea doar dacă vor fi identificate sursele de finanțare. Păi și ce facem? Le identificăm noi doi? E treaba noastră? Dacă nu se descurcă cu această treaba să plece și să vină cineva care poate identifica sursele de finanțare.

"Este obligația dânșilor să respecte o lege pe care au votat-o"

Sunt atâtea surse care mănâncă bani nejustificat. Au fost ele identificate cu exactitate astfel încât să le scoatem din acest circuit greșit? Ne vorbea domnul Bolojan de atâta timp de niște reforme, de niște sinecuri, și totuși unde sunt banii? Nu e treaba noastră să le identificăm sursele. Este treaba lor. Tot ei trebuie să respecte legea. Legea spune foarte clar că pensionarii trebuie să primească o indexare de la 1 ianuarie 2027. Acest lucru ar trebui să se întâmple pentru că mulți dintre pensionari chiar au disperată nevoie. Să nu uităm că avem 800.000 de pensionari care au pensia minimă. Undeva la 85% dintre pensionari au sub 35000 de lei. Hai să ne uităm puțin să vedem ce poți să faci cu acești bani și cum trăiesc oamenii. Este treaba dânșilor să se gândească de unde fac rost de bani. Totodată este obligația dânșilor să respecte o lege pe care au votat-o", a explicat Elena Cristian.

Indexarea pensiilor și salariilor, "cai verzi pe pereți" pentru Pîslaru. Budăi și Chirieac au analizat ce soluții mai există

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat recent că pensiile și salariile ar putea fi indexate anul viitor doar dacă bugetul va fi construit corespunzător. El susține că nu există vreun "motiv de îngrijorare" privind o eventuală opoziție a Comisiei Europene, însă Bruxelles-ul va verifica sursele de finanțare.

Pîslaru a criticat partidele care "promit cai verzi pe pereți", fără să explice de unde vor veni banii, sugerând că, în realitate, austeritatea mai poate continua. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, în emisiunea jurnalistului Ioan Korpos, fiind în dialog cu fostul ministru al Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi.

Bogdan Chirieac: "Ce măsuri de relansare economică pot fi luate în următoarele 3 luni astfel încât să crească economia și să avem un plus la buget de vreo 40 de miliarde de lei, necesarul pentru indexarea pensiilor și salariilor"?

Marius Budăi: "Sigur că în trei luni este foarte greu să rezolvi. În primul rând ar trebui să inversăm toate acele măsuri care ne-au adus la o inflație atât de mare. Trebuie să o luăm structural. Începem cu inflația, locurile de muncă și apărarea puterii de cumpărare. Asta se poate face doar printr-un sprijin real pentru economie, astfel încât locurile de muncă existente să fie menținute. Am pierdut deja prea multe. Domnul Bolojan ne spunea că din trei oameni dă afară unul, astfel încât să rămână doi. Asta înseamnă că dai afară vreo 400.000 de oameni, ceea ce este o nebunie. Tot dumnealui ne spunea la început de mandat că cei care vor fi dați afară din activitatea bugetară vor putea fi absorbiți de către mediul privat. Partea a doua e că și mediul privat a pierdut vreo 60.000 de locuri de muncă. Măsurile trebuie să fie total opuse de ceea ce s-a făcut acum. Dacă vrem să avem o șansă nu o putem face cu majorări de taxe și tăieri de venituri. Nu poți să spui că cetățeanului de rând, consumatorului, îi diminuezi veniturile, întreprinzătorului îi mărești taxele, iar tu să ai pretenții să crească economia".

Bogdan Chirieac: "A distrus economia. Problema e că nu știu de unde o să luăm banii. De exemplu, INS raporta că nivelul investițiilor străine în România anul acesta, comparativ cu anul trecut, este de -85%. După ce au ridicat taxele și impozitele din România, practic au speriat toți investitorii din România. Nu mai vorbim de organele de control care i-au distrus pe capitaliștii români. Domnul Pîslaru ne-a spus că nu se va indexa nimic. Dacă se vota cum se cuvine poate se respecta legea. Unii au ales să-i voteze pe 'ai mei'. Le-au spus nepoții să-i voteze pe 'ai mei', chiar dacă Ciolacu le-a mărit pensia cu 30% la 3 milioane de oameni. N-au votat PSD-ul, după cum știți și nici pe Ciolacu. Despre asta este vorba. Acum noi culegem ce am semănat. S-ar putea să avem și al treilea an fără indexare. Să vedem ce facem".

CITEȘTE ȘI: Ruptură între Nicușor Dan și USR, în timp Ilie Bolojan se pregătește pentru prezidențiale. Bogdan Chirieac: Totul merge conform planului