Ghidul AFM pentru baterii. Schimbări față de proiectul inițial

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Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat ghidul pentru programul privind instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile.

Față de programul inițial, pus în consultare publică pe 18 august 2026, ghidul final al programului cunoscut informal drept ”Casa Verde Baterii”, vine cu o serie de schimbări importante:

au acces în program și cei care și-au cumpărat deja o baterie din propriii bani (în programul inițial, erau excluși automat)

(în programul inițial, erau excluși automat) singura condiție de fond pentru accesarea programului rămâne calitatea de prosumator.

rămâne excepția pentru cei care au beneficiat deja de bani publici pentru o baterie, pentru a evita dubla finanțare.

selecția proiectelor se face pe baza unei metodologii de punctaj calculate automat de aplicația informatică a AFM și aplicate uniform tuturor solicitanților.

calitatea bateriilor finanțate a crescut : pragul minim de durabilitate a fost majorat de la 3.000 la 5.000 de cicluri complete de încărcare-descărcare.

: pragul minim de durabilitate a fost majorat de la 3.000 la 5.000 de cicluri complete de încărcare-descărcare. prevederea care permitea accesul persoanelor autorizate la datele bateriei sau ale invertorului a fost eliminată.

în locul ei, ghidul prevede doar o verificare locală a sistemului instalat, fără acces la parolele echipamentelor.

vor fi finanțate exclusiv bateriile care se încarcă din excedentul de energie produs de panourile fotovoltaice proprii, nu din rețeaua națională, condiție menită să garanteze că banii publici finanțează stocarea energiei regenerabile, nu arbitrajul cu energie ieftină din rețea.

Criteriile de eligibilitate, metodologia de calcul a punctajului și termenele de contestație sunt descrise clar în textul ghidului.

”Este un exemplu bun de dialog instituțional funcțional”

Dan Pîrșan, președintele Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (APCE), care a făcut o serie de propuneri la forma inițială a proiectului, a apreciat deschiderea AFM în procesul de consultare: ”Este un exemplu bun de dialog instituțional funcțional: am semnalat, am argumentat, iar autoritățile au ținut cont”.

Rămân neschimbate următoarele prevederi:

finanțare de maximum 75% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 15.000 de lei (TVA inclus);

capacitate minimă a sistemului de stocare de 12 kWh;

standard de cost maxim eligibil de 1.250 lei/kWh;

contribuție proprie a beneficiarului de minimum 25% din valoarea totală a proiectului;

buget total al programului de 400 de milioane de lei, aprobat de Guvern pe 21 mai 2026.

Ediția 2026 a programului ”Casa Verde” vizează exclusiv stocarea, respectiv adăugarea de baterii la un sistem fotovoltaic deja existent și racordat, nu instalarea de panouri noi.