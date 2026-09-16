Casele de schimb valutar, verificate la nivel național. ANAF Antifraudă declanșează Operațiunea F.O.C.U.S.

Imagine cu sediul ANAF. Foto: arhivă

ANAF Antifraudă a declanșat Operațiunea F.O.C.U.S, prin care inspectorii verifică simultan 180 de case de schimb valutar din întreaga țară.

ANAF Antifraudă demarează Operaţiunea F.O.C.U.S., o acţiune naţională de verificare a activităţii caselor de schimb valutar. Instituția a emis un comunicat oficial în acest sens.

"Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) demarează Operaţiunea F.O.C.U.S. - Fiscalizarea Operaţiunilor şi Conformarea Unităţilor de Schimb, o amplă acţiune de control desfăşurată simultan, la nivel naţional, la 180 de case de schimb valutar din întreaga ţară.

Acţiunea naţională reprezintă etapa de extindere a verificărilor efectuate în cadrul proiectului-pilot derulat recent în domeniul schimbului valutar, ale cărui rezultate au evidenţiat un grad ridicat de neconformare fiscală la operatorii economici selectaţi şi au permis identificarea principalelor riscuri şi tipologii de abateri specifice acestui domeniu.

În acest context, DGAF extinde verificările la nivelul întregii ţări, cu scopul de a evalua respectarea obligaţiilor fiscale şi financiar-contabile şi de a preveni şi combate comportamentele care pot conduce la diminuarea veniturilor bugetare şi la afectarea concurenţei loiale.

Ce verifică inspectorii ANAF antifraudă

În cadrul Operaţiunii F.O.C.U.S., inspectorii ANAF antifraudă verifică, cu precădere:

- fiscalizarea operaţiunilor de schimb valutar;

- respectarea obligaţiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale;

- concordanţa dintre operaţiunile efectiv efectuate şi cele înregistrate în evidenţele fiscale şi contabile;

- respectarea obligaţiilor declarative şi de plată;

- respectarea prevederilor legale aplicabile activităţii desfăşurate.

Acţiunea se desfăşoară simultan la 180 de case de schimb valutar, situate în diferite judeţe ale ţării şi în municipiul Bucureşti, inspectorii antifraudă efectuând verificări coordonate, corespunzător profilului de risc identificat.

De la proiect-pilot la acţiune naţională

Rezultatele obţinute în etapa-pilot au indicat necesitatea extinderii verificărilor şi a aplicării unei abordări unitare la nivel naţional.

Prin Operaţiunea F.O.C.U.S., DGAF urmăreşte creşterea gradului de conformare fiscală în domeniul schimbului valutar, precum şi asigurarea unui mediu concurenţial echitabil pentru operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea cu respectarea legislaţiei în vigoare.

În situaţiile în care sunt identificate încălcări ale legislaţiei fiscale, inspectorii antifraudă vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcţie de natura şi gravitatea faptelor constatate.

Rezultatele finale ale Operaţiunii F.O.C.U.S. vor fi comunicate după finalizarea controalelor şi centralizarea datelor la nivel naţional", se arată în comunicat.

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