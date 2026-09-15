Mihai Daraban, CCIR: „America Latină poate reprezenta o poartă de acces pentru investițiile românești"

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a avut, în data de 14 septembrie a.c., o întrevedere cu E.S. dna Amparo Eréndira Anguiano Rodríguez, Ambasadoarea Statelor Unite Mexicane în România

Discuțiile au vizat stadiul actual al relațiilor economice bilaterale, prezența capitalului mexican în economia românească și pregătirea unei misiuni economice a CCIR în Mexic.

Președintele CCIR, Mihai Daraban, a prezentat situația investițiilor mexicane în România. Potrivit datelor disponibile la nivelul lunii septembrie 2026, în țara noastră sunt înregistrate 71 de companii cu capital mexican, al căror capital social subscris totalizează 3,05 milioane de euro.

„America Latină, incluzând America Centrală și cea de Sud, poate reprezenta o poartă de acces pentru investițiile românești, iar apropierea culturală este un mare avantaj care trebuie fructificat. Mexicul este partenerul cu care România înregistrează cel mai mare volum al schimburilor comerciale din regiune, ceea ce constituie un argument solid pentru organizarea unei misiuni economice în Mexic, care să aducă împreună reprezentanți ai celor două medii de afaceri, activi în domenii de interes comun.”, a declarat președintele CCIR.

Soldul balanței comerciale, unul pozitiv pentru România

Schimburile comerciale dintre România și Mexic au atins în anul 2025 nivelul de 488,79 milioane de euro, în creștere față de 412,2 milioane de euro în 2024. Exporturile românești s-au ridicat la 363,42 milioane de euro, iar importurile la 125,37 milioane de euro, soldul balanței comerciale fiind unul pozitiv pentru România, de 238,05 milioane de euro. Tendința ascendentă s-a menținut și în anul 2026, volumul schimburilor comerciale bilaterale înregistrat până în luna mai fiind de 198,05 milioane de euro.

La rândul său, E.S. Dna Amparo Eréndira Anguiano Rodríguez a subliniat deschiderea actuală a statului mexican față de investițiile străine și cadrul comercial favorabil creat la nivelul relației dintre Uniunea Europeană și Mexic.

„În prezent, statul mexican acordă o atenție deosebită și promovează o politică activă de susținere și atragere a investițiilor străine, astfel încât implementarea planului CCIR de realizare a unei misiuni economice care să includă companii este bine-venită. De asemenea, noul acord comercial interimar agreat între Uniunea Europeană și Mexic va facilita exporturile și investițiile reciproce și va reduce barierele comerciale, inclusiv pentru companiile din România, relația bilaterală beneficiind astfel de un cadru care să permită dezvoltarea și dinamizarea relațiilor comerciale”, a declarat Ambasadoarea Statelor Unite Mexicane în România.