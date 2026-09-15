„Trenurile se vor opri”! Sindicatele cer Ministerului Finanțelor deblocarea urgentă a bugetului CFR Călători pe 2026

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Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane avertizează că întârzierea adoptării bugetului pe 2026 va afecta funcționarea transportului feroviar.

Sindicatele solicită deblocarea urgentă a bugetului și explicații privind întârzierea. În caz contrar, ”trenurile se vor opri”. Sectorul feroviar a ajuns într-o situație critică, cu buget neaprobat pe 2026 și datorii în creștere. Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane a tras un semnal de alarmă în mai multe rânduri despre dezastrul de la CFR Călători.

FNFMCV: ”257 de zile fără buget la CFR Călători. Nepăsare, incompetență sau alte interese?”

”Au trecut 257 de zile de la începutul anului 2026, iar CFR Călători încă nu are aprobat bugetul de venituri și cheltuieli.

Ministerul Transporturilor și-a parcurs procedurile, însă bugetul este în continuare blocat la Ministerul Finanțelor.

Întrebarea este simplă: de ce trebuie să dureze atât de mult aprobarea bugetului unei companii care asigură zilnic transportul a zeci de mii de oameni? Este nepăsare, incompetență sau există alte interese?

Au trecut aproape 200 de zile de la aprobarea bugetului de stat, iar CFR Călători continuă să funcționeze fără propriul buget aprobat. Depășirea termenului de 150 de zile a ajuns să blocheze finanțarea serviciului public.

Nu este prima dată când sistemul feroviar ajunge într-o asemenea situație. După ani de subfinanțare, lipsă de investiții suficiente și decizii luate cu întârziere, în 2026 am asistat din nou la blocaje care au afectat companiile feroviare de stat. De fiecare dată se intervine în ultimul moment, când problema devine critică.

Nu discutăm despre niște simple cifre într-un buget. Discutăm despre energia electrică, motorina, reparațiile, materialele, salariile și toate cheltuielile fără de care trenurile nu pot circula.

România nu poate vorbi, pe de o parte, despre investiții de miliarde de lei în infrastructură și trenuri noi, iar pe de altă parte să lase principalul operator feroviar de călători fără buget aprobat până în luna septembrie”, conform unui comunicat.

”Trenurile se vor opri”, dacă nu se deblochează situația urgent

”Dacă finanțarea nu este deblocată urgent, trebuie spus foarte clar: trenurile se vor opri.

Solicităm Ministerului Finanțelor să finalizeze de urgență procedurile și să explice public cine răspunde pentru această întârziere și de ce s-a ajuns aici.

Transportul feroviar nu poate fi administrat permanent din criză în criză. Călătorii și salariații nu trebuie să plătească pentru întârzierile și indecizia celor care au obligația să ia decizii”, conform unui comunicat de presă transmis de Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane remis DC News.

1.550 de angajați CFR Marfă, lăsați fără salarii luni la rând și fără perspectivă

De menționat și situația revoltătoare prin care trec angajații de la CFR Marfă. Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane a avertizat pe 9 septembrie și că aproximativ 1.550 de angajați ai CFR Marfă nu și-au mai primit salariile de luni de zile. Oameni se confruntă cu o lipsă totală de predictibilitate despre viitorul lor profesional. Parlamentul este acuzat că a avut soluția pe masă, dar proiectul nu a trecut.

Amintim că Guvernul interimar Bolojan a aprobat pe 19 august Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru 2026 - 2030.