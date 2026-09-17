Prețul motorinei a fost majorat, din nou, joi. Scăderea accizei la motorină nu se vede la pompă

Carburanți - Sursa foto: Agerpres

Pentru a treia zi consecutiv, prețul motorinei a fost scumpit din nou joi, în benzinăriile din România. Menținerea scăderii accizei la motorină cu 25% nu se reflectă și în prețul de la pompă. Motorina se apropie de un nou recored - prag psihologic de 11 lei.

OMV Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a majorat joi dimineață, pentru a treia zi la rând prețul motorinei vândute în stațiile Petrom și OMV.

Majorarea este cu circa 10 bani la litru. Motorina se vinde joi cu prețuri între 10,64 de lei per litru și 10,76 de lei per litru, conform datelor centralizate de Peco Online.

Motorina costă astăzi, 17 septembrie 2026, astfel: Petrom: 10,73 lei; OMV: 10,79 lei; Rompetrol: 10,75 lei; MOL: 10,74 lei; Lukoil: 10,76 lei; SOCAR: 10,69 lei.

Cea mai ieftină benzină din orașe se găsește în unele locuri din Cluj-Napoca, respectiv 9,89 de lei/l. În Timișoara, carburantul se vinde cu 9,91 de lei/l,iar în București, Iași și Constanța, motorina costă 9,93 de lei/l, același preț din ziua precedentă.

În București, cea mai ieftină motorină are un preț de 10,64 de lei/l și se află la Petrom.

Scăderea accizei la motorină, menținută, dar nu se vede și la prețul de la pompă

Ministerul Finanțelor a anunțat, marți, că scăderea cu 25% a accizei la motorină va fi menținută până la finalul lui septembrie.

Măsura a fost introdusă în septembrie, cu scopul de a reduce o parte din presiunea fiscală privind preţul, în condițiile noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.

Cea mai ieftină benzină și motorină din România se găsește la o stație din Dâmbovița

Cea mai ieftină benzină din România are un preț azi, 17 septembrie 2026, de 9,82 de lei/l și se găsește la o stație din Lungulețu, județul Dâmbovița. Cea mai ieftină motorină din țară este de 10,28 de lei/l, la aceeași stație menționată anterior.

Prețurile carburanților pot varia în funcție de localitate și ora actualizării, unii benzinari pot modifica prețurile de la o oră la alta.

Amintim că luni prețul petrolului a sărit la peste 100 de dolari pe baril, fapt care a generat noi scumpiri încă de la începutul săptămânii.

Pe lângă contextul de război din Orientul Mijlociu, în proximitatea Strâmtorii Ormuz, Europa a ajuns să importe motorină din Coreea de Sud, pentru a acoperi necesarul din timpul iernii.