Impactul schimbărilor climatice şi instabilitații geopolitice. Mihaela Frăsineanu: Nu suntem pregătiţi, în ciuda avertismentelor ANM

Sursa foto: pxhere.com

România trebuie să accelereze competitivitatea pe piaţa energiei electrice, în plan economic şi industrial, a declarat, miercuri, consiliera de stat în Cancelaria prim-ministrului, Mihaela Frăsineanu, într-o...

România trebuie să accelereze competitivitatea pe piaţa energiei electrice, în plan economic şi industrial, a declarat, miercuri, consiliera de stat în Cancelaria prim-ministrului, Mihaela Frăsineanu, într-o conferinţă pe teme de energie.

"Am văzut anul acesta, mai mult ca oricând, suprapunerea dintre schimbările climatice şi instabilitatea geopolitică şi cred că încă nu suntem foarte conştienţi şi foarte pregătiţi. În ciuda avertismentelor transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie în ceea ce priveşte impactul temperaturilor din ce în ce mai ridicate şi a fenomenelor hidrometeorologice din ce în ce mai intense, poate că la nivel de specialist suntem cumva conştienţi, dar la nivel naţional nu suntem pregătiţi să adresăm impactul acestor schimbări climatice.

Dacă este să vorbim despre un astfel de comitet şi despre entitatea numită Guvernul României, cred că Guvernul are rolurile acelea de a pune la dispoziţie nişte politici publice coerente şi de a pune la dispoziţie cadrul financiar sau modalitatea cât mai accesibilă prin care pot fi folosite fondurile naţionale şi fondurile europene.

Dacă este să vorbim despre prima parte, respectiv politici publice, consider că adoptarea Planului Naţional Integrat pentru Energie şi Schimbări Climatice - PNIESC este extrem de relevantă. Acesta ar trebui să fie farul nostru călăuzitor în ceea ce priveşte modul în care combatem efectele schimbărilor climatice, mai ales pe domeniul energiei electrice", a apreciat Frăsineanu, potrivit Agerpres.

"Nu suntem competitivi pe piața energiei electrice"

Reprezentanta Guvernului a adăugat că pe fiecare lanţ de distribuţie al energiei, "trebuie să vedem cum combinăm mixul care să fie cât mai adaptat la nevoile fizico-geografice ale României şi cât mai adaptat la nevoile populaţiei şi ale operatorilor economici, cu toate tipurile de investiţii".

"După acest PNIESC, care trebuie să fie farul călăuzitor şi la modul în care politicile europene, vor trebui transpuse în legislaţia naţională şi în strategiile şi planurile de acţiune pe care România trebuie să le aibă. Şi aici vorbim în primul şi în primul rând despre competitivitate. Noi nu suntem încă competitivi pe această piaţă a energiei electrice, nu suntem încă competitivi pe plan economic, industrial, lucru pe care trebuie să îl accelerăm.

Şi atunci asta trebuie să fie o a doua direcţie de acţiune în care să înţelegem care sunt modalităţile prin care noi putem să devenim competitivi. În primul rând, în România trebuie să fim competitivi la nivel individual, trebuie să fim competitivi la nivel de ramură, la nivel de industrie, la nivel de operator economic şi competitivi în relaţia internaţională. Apoi trebuie să fim capabili să ducem nevoile noastre la nivel european, la nivelul Uniunii Europene şi la nivel internaţional. Aici este rolul diplomaţiei economice, diplomaţiei energetice, diplomaţiei de orice fel", a mai spus Mihaela Frăsineanu.

Specialişti din decidenţi din domeniile Energie şi Mediu sunt prezenţi, miercuri, la conferinţa de deschidere a evenimentului Energy Expo 2026, ce va avea loc în perioada 24 - 25 septembrie în incinta Romaero.