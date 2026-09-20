Ce înseamnă "Junk". Analistul financiar Radu Georgescu: Probabil 90% dintre oameni nu știu ce reprezintă

Sursa foto: Facebook Radu Georgescu

Analistul financiar Radu Georgescu a explicat ce înseamnă, de fapt, retrogradarea unei țări în "Junk", un termen pe care românii îl aud tot mai des în ultimul an, dar puțini îl înțeleg. România va afla pe 2 octomrbie dacă este retrogradată la Junk de agenția S&P Global.

Radu Georgescu a explicat ce înseamnă, de fapt, termenul "Junk" și cât de mare este riscul ca ratingului de țară al României să fie retrogradat. Explicațiile analistului financiar vin în contextul în care în ultimul an românii au auzit tot mai des acest cuvânt - Junk, dar puțini îl înțeleg cu adevărat.

Zilele trecute, Malgorzata Krzywicka, analistă în cadrul agenției Fitch Ratings Inc. a avertizat că României îi expiră timpul pentru a putea evita o retrogradare a ratingului de credit în categoria Junk.

Avertismentul analistei a venit după ce, la sfârșitul lunii iulie, Fitch Ratings a menținut ratingul României la BBB-, cu perspectivă negativă, iar la o săptămână distanță, a venit evaluarea Moody’s. Agenția internațională de evaluare financiară Moody’s Ratings a reconfirmat atunci ratingul suveran al României la nivelul „Baa3”, menținând România în categoria statelor recomandate investițiilor. Urmează raportul agenției de rating S&P Global. Pe 2 octombrie, România va afla dacă este retrogradată la Junk sau dacă scapă și de această dată.

Ce înseamnă "Junk"? Explicațiile analistului financiar Radu Georgescu

"De un an de zile, probabil cuvântul "Junk" este în top 10 cuvinte folosite la TV sau în media. Deși, probabil, 90% dintre oameni nu știu ce reprezintă.

Fitch a amenințat iar România că va fi trecută la Junk. Pe 2 octombrie vine raportul de la S&P. Îți explic ce înseamnă Junk. Să începem:

1. Ca și persoanele fizice, și țările sunt împărțite în funcție de capacitatea de a-și plăti datoriile. În sistemul bancar, persoanele fizice sunt împărțite în 3 categorii:

- Categoria A: clienți bancabili.

- Categoria B: clienți nebancabili, aceștia iau credite de la IFN-uri.

- Categoria C: clienți care nu pot lua credite nici de la bănci, nici de la IFN-uri, iau credite de la cămătari.

Așa sunt împărțite și țările.

"Cămătarul principal pentru țări se numește FMI"

În acest moment, România este în categoria B. Guvernul plătește dobânzi mult mai mari decât orice altă țară din Europa. Vineri, 18 septembrie, cotația dobânzii plătite de Guvern a fost chiar mai mare decât dobânzile plătite de țările din Junk. Pe românește: România este la un pas de a începe să se împrumute de la cămătari. Cămătarul principal pentru țări se numește FMI.

2. Agențiile de rating nu vor pune oficial România în categoria "Cămătari". Dacă vreo agenție de credit va pune oficial România în Junk — deși România plătește acum dobânzi mai mari decât țările din Junk — va declanșa un val de vânzări de titluri de stat emise de Guvernul României.

Motivul este că multe din băncile străine au în politica de risc interdicția de a deține titluri de stat din categoria Junk. Acest lucru va duce la pierderi uriașe pentru creditorii actuali.

3. România va intra în categoria "Cămătari" doar prin 2 metode. Fie Guvernul României nu va mai putea plăti dobânzile și datoria, și se va declara singur în categoria Cămătari - vezi Argentina, care a spus că nu mai poate să-și plătească datoriile - fie România nu va mai găsi noi creditori. România se îndreaptă către posibilitatea nr. 2.

În 2026, din România au ieșit cei mai mulți bani din istorie, iar investițiile străine s-au prăbușit cu 80%, comparat cu 2025

Radu Georgescu: Singura soluție ca România să nu intre în categoria Junk

4. Singura soluție ca România să nu intre în categoria "Cămătari". Brazilia și Columbia au o inflație mai mică decât România, dar dobânda de referință a Băncilor Centrale este dublă față de dobânda de referință din România, stabilita de BNR. În acest fel, aceste țări își protejează moneda și atrag investiții străine. Din acest motiv, banii din România fug, iar investițiile străine se prăbușesc.

Niciun investitor de pe planeta Pământ nu vrea sa aibă un randament al banilor mai mic decât inflația. Urmează turbulențe economice puternice. Este timpul să citești datele economice, să le înțelegi și să te pregătești", a scris analistul financiar Radu Georgescu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Precizăm că și analistul economic Adrian Negrescu susține avertismentul lansat de Malgorzata Krzywicka, analista Fitch Ratings Inc, privind riscul ca România să intre în Junk dacă instabilitatea politică continuă.