Mărcile auto chinezești controlează piața europeană din cauza cererii de hibride

Producătorii auto chinezi au ajuns să controleze piața europeană în luna august, atrăgând cumpărătorii care sunt încă reticenți la ideea de a trece complet la vehiculele electrice prin oferirea unor modele hibride.

Mărci precum BYD Co. au reprezentat aproape 12% din totalul vânzărilor de mașini noi în Europa în luna august, conform datelor furnizate de firma de consultanță Dataforce. Producătorii chinezi au fost responsabili pentru una din patru automobile hibride vândute, sau una din trei în cazul modelelor hibride plug-in, profitând de modelele care nu sunt vizate de tarifele vamale ridicate impuse de Uniunea Europeană, transmite Bloomberg.

Datele scot la lumină modul în care producătorii auto din China valorifică îngrijorările persistente ale consumatorilor privind rețelele de încărcare și autonomia vehiculelor electrice, modelele hibride servind drept intermediare către adoptarea completă a vehiculelor electrice. Totodată, creșterea prețurilor la combustibili pune presiune pe bugetele proprietarilor de mașini cu motoare pe combustie internă.

Potrivit Dataforce, cererea pentru mașini electrice și hibride a crescut cu 27% în luna august, compensând scăderile înregistrate de vehiculele care funcționează numai cu carburanți. Datorită avansului vehiculelor electrice, piața auto europeană a crescut cu 4,6% per ansamblu.

În prezent, vehiculele hibride chinezești nu sunt supuse acelorași tarife vamale ridicate impuse de UE la importurile de vehicule electrice din China, deși ar putea fi vizate în curând de taxe similare, potrivit publicației germane Handelsblatt. Autoritățile de la Berlin pregătesc un pachet de măsuri privind securitatea economică, care ar putea include și tarife pentru automobilele hibride, pe care intenționează să îl prezinte Bruxelles-ului, a relatat recent Bloomberg.

În Marea Britanie, producătorii auto chinezi nu se confruntă cu tarifele suplimentare aplicate vehiculelor electrice importate în UE. Mai mult de una din cinci mașini noi vândute pe piața britanică provine din China, mărci precum Jaecoo (deținută de Chery Automobile Co.) bucurându-se de succes în rândul consumatorilor.

Companiile chineze câștigă teren și pe cea mai mare piață auto din Europa

Deși volumele nu sunt la fel de mari în Germania, companiile chineze câștigă teren și pe cea mai mare piață auto din Europa, atingând o cotă de piață de 6,4% în luna august, conform Dataforce. 'Deși cota lor de piață este relativ mică în comparație cu alte regiuni, dimensiunea considerabilă a pieței germane face ca această expansiune să fie extrem de atractivă', a declarat analistul Dataforce, Julian Litzinger.

În întreaga Europă, vânzările de vehicule electrice sunt în creștere, parțial datorită reintroducerii stimulentelor financiare în țări precum Germania. Acest lucru afectează însă unii producători europeni, întrucât aceste modele tind să genereze marje de profit mai mici.

Salonul Auto de la Paris, care va avea loc luna viitoare, va oferi producătorilor europeni ocazia de a-și demonstra capacitatea de a riposta pe teren propriu. Pentru mărcile chinezești, evenimentul reprezintă o oportunitate de a-și prezenta planurile pentru segmentul premium al pieței auto, după ce au reușit deja să câștige teren pe piața de masă, precizează Agerpres.