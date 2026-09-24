Euro va sări de 6 lei dacă România intră în "Junk", avertizează prof. Cristian Păun: "Ne va sărăci brusc. Ar trebui să le dea fiori reali politicienilor"!

Profesorul de economie Cristian Păun. Sursa foto: Agerpres

Profesorul de economie Cristian Păun spune că euro ar putea sări de 6 lei dacă România va fi retrogradată în "Junk", ceea ce va aduce efecte în lanț și "va sărăci brusc" populația.

Profesorul de economie Cristian Păun avertizează că euro ar putea sări de 6 lei dacă România va fi retrogradată în categoria "Junk", nerecomandată investițiilor. Un asemenea curs se va resimți puternic în buzunarele românilor, spune acesta. "Ar fi o creștere bruscă și foarte importantă, care ne va sărăci brusc, ne va întoarce înapoi cu bunăstarea undeva cu zece ani", avertizează prof. Cristian Păun.

Declarațiile sale vin în contextul în care România se pregătește pentru următorul test de rating Standard & Poor’s. Evaluarea S&P Ratings este programată pe 2 octombrie.

Miercuri, 23 septembrie, euro a atins un nou maxim istoric, fiind calculat de Banca Națională a României (BNR) la 5,2788 lei, în creștere față de cotația de marți, de 5,2647 lei.

"Vorbim de o creștere a cursului, în perioada analizată, de la aproximativ 5,1 lei la 5,3 lei. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă intrăm în "Junk". Creșterea estimată ar fi de la 5,3 lei, cât avem acum, până la peste 6 lei. Ar fi o creștere bruscă și foarte importantă, care ne va sărăci brusc, ne va întoarce înapoi cu bunăstarea undeva cu zece ani și vom recupera foarte greu această prăbușire" a spus prof. Cristian Păun la Digi 24.

Rate mai mari și risc major de a rămâne fără locuri de muncă

Efectele ar veni în lanț, spune Cristian Păun. Creșterea cursului de schimb va aduce dobânzi mai mari pentru români, iar ieșirea investițiilor străine din România va duce la pierderea de locuri de muncă, susține profesorul.

"Într-o primă fază va sări cursul de schimb și vor sări dobânzile. Rata va crește nu doar pentru că se majorează cursul, ci și pentru că vor crește dobânzile. România va trebui să se reorienteze mult mai mult spre piața internă pentru a-și plăti datoriile externe. Gândiți-vă ce înseamnă ieșirea investițiilor străine din România: pierderi de locuri de muncă. Românului, pe lângă faptul că i se scumpește rata, începe să-i apară și un risc foarte mare să-și piardă locul de muncă. În România, multinaționalele și capitalul străin, care vor fi primele afectate, dau de lucru în momentul de față la peste un milion de români", a mai avertizat acesta.

Prof. Cristian Păun: Perspectiva de a intra în Junk ar trebui să le dea fiori reali tuturor politicienilor

Astfel, profesorul de economie atrage atenția că evitarea retrogradării în "Junk" trebuie să fie o prioritate pentru autorități nu doar acum, când riscul este iminent, ci și atunci când nu suntem în așteptarea unor evaluări din partea agențiilor de rating, prin implementarea unei strategii pe termen mediu și lung.

"Trebuie să facem tot posibilul ca, în aceste momente, să evităm Junk-ul. Și nu doar acum, când avem această evaluare. Trebuie să avem o strategie pe termen mediu și lung, astfel încât să ne îmbunătățim semnificativ riscul de țară, dar și poziția în clasamentele privind libertatea economică, statul de drept, corupția și birocrația. Perspectiva de a intra în "Junk" ar trebui să le dea fiori reali tuturor politicienilor. Noi plătim oalele sparte, dar și ei vor avea un cost electoral imens dacă împing România în Junk", a mai declarat prof. Cristian Păun.

Noul test de rating din octombrie va veni după ce în luna august agenția Moody’s Ratings a reconfirmat ratingurile țării noastre la Baa3, ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, și a menținut perspectiva negativă.

Reamintim că recent, profesorul de economie Cristian Păun a explicat de ce România plătește deja dobânzi la nivelul țărilor din categoria "Junk", deși până acum țara noastră a evitat retrogradarea.