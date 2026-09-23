Cine este Todd Boehly, miliardarul susținut de SUA să preia activele Lukoil, inclusiv din România

Lukoil Foto: Pixabay

Activele internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil, inclusiv rafinării importante din România și Bulgaria, au intrat într-o nouă cursă pentru vânzare. Miliardarul american Todd Boehly pregătește o ofertă susținută de guvernul SUA.

Finanțatorul miliardar Todd Boehly a obținut sprijinul guvernului Statelor Unite ale Americii și al brokerilor de putere din Golf cu legături cu familia Trump pentru a licita pentru activele internaționale ale Lukoil, care au fost scoase la vânzare după ce compania petrolieră rusă a fost lovită de sancțiuni americane anul trecut.

Boehly, care și-a vândut participația la Chelsea Football Club săptămâna trecută, lucra de luni de zile la o posibilă tranzacție, au declarat două persoane apropiate procesului, conform Financial Times, cu scopul de a detrona grupul american de capital privat Carlyle, care a fost de acord să cumpere activele în ianuarie.

Cine face parte din consorțiul lui Todd Boehly

Corporația Internațională de Finanțare pentru Dezvoltare din SUA și șeicul Tahnoon bin Zayed al-Nahyan, consilierul pentru securitate națională al Emiratelor Arabe Unite și fratele președintelui acesteia, fac parte din consorțiul lui Boehly. Familia miliardarului siriano-qatarez Al-Khayyat, care a colaborat îndeaproape cu Casa Albă și membrii familiei Trump la proiecte imobiliare și energetice, este, de asemenea, inclusă.

Grupul Boehly nu a finalizat încă o tranzacție cu Lukoil. Persoane familiarizate cu situația au declarat, pentru sursa citată, că propunerea sa este avansată.

Potențiala tranzacție vine la 10 luni după ce compania rusă a fost de acord să-și vândă vasta afacere internațională către Carlyle, o tranzacție care a stagnat la Washington în așteptarea aprobării finale din partea SUA.

Lukoil active de 20 de miliarde de euro

Activele Lukoil erau evaluate la 20 de miliarde de dolari când au fost radiate în martie și includ câmpuri de petrol și gaze din Asia Centrală până în Mexic, mii de benzinării și un portofoliu vast de rafinărie europeană.

Vânzarea activelor reprezintă o oportunitate rară de a achiziționa peste 3 miliarde de barili de rezerve dovedite și probabile, precum și unele dintre cele mai mari rafinării din Bulgaria și România, mai notează FT.

Alți ofertanți care și-au exprimat anterior interesul pentru unele sau toate activele s-ar fi retras. Propunerea ridică întrebarea dacă Carlyle ar fi dezavantajată dacă ar fi pusă în fața unui consorțiu care implică guvernul SUA și investitori cu legături cu administrația, într-o decizie luată de Casa Albă. O persoană familiarizată cu procesul a declarat: „Da, există această îngrijorare”.