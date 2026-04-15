Subcategorii în Economie

DCNews Economie Ce se întâmplă cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, inclusiv cele 300 din România
Data publicării: 00:03 15 Apr 2026

Ce se întâmplă cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, inclusiv cele 300 din România
Autor: Irina Constantin

lukoil rusia Lukoil Foto: Pixabay

Trezoreria SUA a făcut anunțul cu privire la benzinăriile Lukoil.

Trezoreria Statelor Unite ale Americii a decis o nouă prorogare a termenului limită de aplicare a sancțiunilor în cazul benzinăriilor deținute de gigantul petrolier rus Lukoil. Sunt vizate inclusiv cele aproximativ 300 de benzinării din România. 

Termenul limită a fost prelungit cu șase luni, astfel că noul termen până la care benzinăriile Lukoil din afara Rusiei sunt exceptate de la aplicarea sancțiunilor este 29 octombrie, a anunțat Trezoreria SUA. 

În acest sens, Office of Foreign Assets Control – OFAC a emis astăzi o nouă licentă. Actuala licență urma să expire în 29 aprilie. 

În România, în 12 februarie, Guvernul a adoptat o Hotărâre de Guvern prin care a implementat supravegherea extinsă în cazul activelor deținute de Lukoil în România. 

Cele patru entități aflate sub suraveghere extinsă sunt:

  • Lukoil România SRL
  • Petrotel-Lukoil S.A.
  • Lukoil Lubricants East Europe
  • Lukoil Overseas Atash B.V. Amsterdam Olanda, Sucursala București

