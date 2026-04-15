Ce se întâmplă cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, inclusiv cele 300 din România

Trezoreria Statelor Unite ale Americii a decis o nouă prorogare a termenului limită de aplicare a sancțiunilor în cazul benzinăriilor deținute de gigantul petrolier rus Lukoil. Sunt vizate inclusiv cele aproximativ 300 de benzinării din România.

Termenul limită a fost prelungit cu șase luni, astfel că noul termen până la care benzinăriile Lukoil din afara Rusiei sunt exceptate de la aplicarea sancțiunilor este 29 octombrie, a anunțat Trezoreria SUA.

În acest sens, Office of Foreign Assets Control – OFAC a emis astăzi o nouă licentă. Actuala licență urma să expire în 29 aprilie.

În România, în 12 februarie, Guvernul a adoptat o Hotărâre de Guvern prin care a implementat supravegherea extinsă în cazul activelor deținute de Lukoil în România.

Cele patru entități aflate sub suraveghere extinsă sunt: