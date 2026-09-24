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Ciutacu: Ceea ce face Hotnews acum cu Nicușor Dan e o mizerie

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
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imagine cu jurnalistul victor ciutacu
Jurnalistul Victor Ciutacu. Foto: Inquam Photos / George Călin

 

HotNews l-a întrebat pe Nicușor Dan, după mai multe apariții în care a apărut vizibil obosit, cum se simte, dacă și-a făcut analizele, dacă există proceduri medicale pentru președintele României și dacă s-a supus acestora.

Președintele României a zis că nu și-a făcut analizele de când a preluat mandatul, dar că oboseala este firească pentru că are agenda plină.

Jurnalistul Victor Ciutacu a zis că avem de-a face cu „o mizerie cruntă” marca Hotnews.

„Ceea ce face Hotnews acum cu Nicușor Dan, inducând public ideea că s-a stricat la cap de când a ajuns la Cotroceni, e o mizerie cruntă. Nu, fraților, nu-i nici mai defect, nici mai strălucitor decât atunci când îl zeificați voi. E doar egal cu el însuși. Fix la fel de ezitant, inadecvat, căpos și ambițios cum era pe vremea când oricine nu se smerea în fața așa-zisei sale genialități era dușman de clasă și, evident, putinist. Doar că interesele voastre nu se mai intersectează cu ale lui. Și, era să uit, că v-a folosit ca pe niște șervețele și, după ce și-a făcut interesele cu voi, v-a aruncat la coșul de gunoi.


Altfel, nu cred că e nevoie să-mi mai precizez încă o dată părerea despre actualul președinte al României. E publică, neschimbată de ani de zile și poate fi găsită cu un simplu search pe google sau în AI. Pentru că, spre deosebire de mările și alesele caractere, eu n-am șters nimic din ce am scris/vorbit despre el”, a scris jurnalistul Victor Ciutacu pe pagina sa de Facebook.

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acest articol reprezintă o opinie
nicusor dan
victor ciutacu
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Comentarii (1)

Mihai1   •   24 Septembrie 2026   •   17:47

Trebuie să înțelegeți că sistemul pus la punct de USR pentru propagandă este formidabil, la nivel de aparat de stat.
Este până la urmă egal cu cel care îl susține pe Georgescu.

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