Ciutacu: Ceea ce face Hotnews acum cu Nicușor Dan e o mizerie

Jurnalistul Victor Ciutacu. Foto: Inquam Photos / George Călin

HotNews l-a întrebat pe Nicușor Dan, după mai multe apariții în care a apărut vizibil obosit, cum se simte, dacă și-a făcut analizele, dacă există proceduri medicale pentru președintele României și dacă s-a supus acestora.

Președintele României a zis că nu și-a făcut analizele de când a preluat mandatul, dar că oboseala este firească pentru că are agenda plină.

Jurnalistul Victor Ciutacu a zis că avem de-a face cu „o mizerie cruntă” marca Hotnews.

„Ceea ce face Hotnews acum cu Nicușor Dan, inducând public ideea că s-a stricat la cap de când a ajuns la Cotroceni, e o mizerie cruntă. Nu, fraților, nu-i nici mai defect, nici mai strălucitor decât atunci când îl zeificați voi. E doar egal cu el însuși. Fix la fel de ezitant, inadecvat, căpos și ambițios cum era pe vremea când oricine nu se smerea în fața așa-zisei sale genialități era dușman de clasă și, evident, putinist. Doar că interesele voastre nu se mai intersectează cu ale lui. Și, era să uit, că v-a folosit ca pe niște șervețele și, după ce și-a făcut interesele cu voi, v-a aruncat la coșul de gunoi.



Altfel, nu cred că e nevoie să-mi mai precizez încă o dată părerea despre actualul președinte al României. E publică, neschimbată de ani de zile și poate fi găsită cu un simplu search pe google sau în AI. Pentru că, spre deosebire de mările și alesele caractere, eu n-am șters nimic din ce am scris/vorbit despre el”, a scris jurnalistul Victor Ciutacu pe pagina sa de Facebook.