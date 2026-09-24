România investește 50 milioane euro pentru Fondul de Infrastructură al Iniţiativei celor Trei Mări

Sursă foto: Freepik - poză steag România

România investește 50 de milioane de euro în Fondul Fondurilor pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări, devenind astfel unul dintre principalii contributori.

Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID) a semnat joi acordul prin care participă, în numele şi contul statului român, la Fondul Fondurilor pentru Infrastructură al Iniţiativei celor Trei Mări, o nouă platformă regională administrată de Fondul European de Investiţii (FEI) şi dedicată finanţării infrastructurii strategice în statele Uniunii Europene dintre Marea Baltică, Marea Adriatică şi Marea Neagră.

România este printre cei mai mari doi contributori ai fondului

România se numără printre cei mai mari doi contributori naţionali ai fondului, cu un angajament de 50 de milioane de euro, asumat prin BID.

Potrivit unui comunicat al băncii, semnarea acordului de mandat aferent fondului concretizează memorandumul de participare la fond încheiat în aprilie 2026 la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări de la Dubrovnik şi consolidează rolul BID de investitor instituţional în proiecte strategice cu impact regional.

Instituţiile participante din România, Polonia, Lituania, Bulgaria, Croaţia şi Slovenia contribuie împreună cu 180 milioane euro. BID şi banca de dezvoltare poloneză, BGK, sunt liderii contributori la fond, cu câte 50 de milioane de euro fiecare.

FEI va aloca cel puţin o sumă egală din resursele aflate în administrarea sa, ceea ce oferă platformei o capacitate iniţială totală de investiţii de 360 milioane euro. Prin investiţii în fonduri de infrastructură, mecanismul urmăreşte să mobilizeze cel puţin 2 miliarde euro pentru energie, infrastructură digitală, mobilitate şi infrastructură socială în regiune.

"Rolul BID trebuie să fie acela de a multiplica resursele pe care România le pune la dispoziţie pentru investiţii şi de a atrage alături de ele capital privat. Cele 50 de milioane de euro pe care le angajăm acum nu reprezintă doar o contribuţie la un fond regional, ci capital care intră într-un mecanism cu efect de multiplicare şi care poate genera investiţii de câteva ori mai mari în infrastructură", a declarat Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanţelor, în comunicat.

FEI va selecta şi monitoriza mai multe fonduri de infrastructură, cu strategii generale şi specializate. Structura va putea include atât administratori internaţionali cu experienţă, cât şi echipe noi sau în dezvoltare din ţările participante.

Prin acest model, capitalul este distribuit între administratori, sectoare şi tipuri de proiecte, reducând concentrarea riscului şi extinzând capacitatea de finanţare. Platforma va participa ca investitor ancoră în fondurile selectate, alături de alţi investitori, pentru a atrage capital instituţional şi privat către infrastructura regională.

"Pentru BID, semnarea acordului de mandat înseamnă trecerea de la intenţia de participare anunţată în aprilie la un angajament investiţional concret. Modelul de fond de fonduri ne oferă diversificare între mai multe strategii şi administratori, iar co-investiţia FEI creşte capacitatea de intervenţie încă de la început. În acelaşi timp, contribuim la formarea unei pieţe regionale de fonduri de infrastructură capabile să atragă capital pe termen lung şi să finanţeze proiecte bine pregătite în România şi în regiune", a declarat Raluca Nicolescu, director general al Băncii de Investiţii şi Dezvoltare.

Avem nevoie în continuare de investiţii pentru a crește conectivitatea regiunii

Noul fond de fonduri completează celelalte două vehicule investiţionale dezvoltate sub egida Iniţiativei celor Trei Mări. BID contribuie, în numele şi contul statului român, la Fondul de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări, printr-un angajament de 20 milioane euro. Potrivit raportului de impact publicat în 2026, acest fond a generat deja investiţii de aproximativ 255 milioane euro în economia românească şi are un impact potenţial estimat la circa 1,24 miliarde euro în România pe durata sa de viaţă.

În noiembrie 2025, BID a intrat, în numele şi contul statului român, cu 20 milioane euro şi în Fondul de Inovare al Iniţiativei celor Trei Mări, instrument administrat de FEI şi orientat către companii inovatoare aflate în etapa de creştere. Odată cu noul angajament de 50 milioane euro pentru infrastructură, contribuţiile României prin BID în cele trei vehicule ale Iniţiativei ajung la 90 milioane euro.

Parteneriatul dintre BID şi FEI se dezvoltă şi la nivel naţional. În iunie 2026, cele două instituţii au semnat memorandumul pentru crearea RoBOOST, un fond de fonduri destinat companiilor româneşti, pentru care BID are în vedere o contribuţie de 100 milioane euro din fonduri proprii.

"România are nevoie de investiţii masive în energie, transport, infrastructură digitală şi proiecte care cresc conectivitatea regiunii, iar bugetul public nu poate susţine singur acest necesar. Tocmai de aceea construim instrumente prin care fiecare ban public poate atrage resurse suplimentare şi expertiză investiţională", a subliniat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Contribuţiile iniţiale sunt: BID România - 50 milioane euro; BGK Polonia - 50 milioane euro; ILTE Lituania - 25 milioane euro; JEREMIE Bulgaria, sub coordonarea Ministerului Inovării şi Transformării Digitale din Bulgaria - 25 milioane euro; HBOR Croaţia - 20 milioane euro; SID Kapital, filială a SID Banka Slovenia - 10 milioane euro.

Platforma rămâne deschisă altor participanţi. Obiectivul este atingerea unui total de 250 milioane euro în contribuţii naţionale, pe care FEI le va cel puţin egala prin co-investiţii.

Banca de Investiţii şi Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare naţională, deţinută 100% de statul român, prin Ministerul Finanţelor. Creată la sfârşitul anului 2023, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, BID sprijină dezvoltarea economică şi socială, competitivitatea, inovarea, creşterea economică sustenabilă şi tranziţia către neutralitate climatică, intervenind acolo unde piaţa financiară nu răspunde suficient nevoilor de finanţare.

Fondul European de Investiţii face parte din Grupul Băncii Europene de Investiţii. FEI dezvoltă şi implementează instrumente de capital, garantare şi microfinanţare şi acţionează ca investitor ancoră pentru mobilizarea capitalului privat şi instituţional în sprijinul obiectivelor europene de competitivitate, inovare, digitalizare şi sustenabilitate.

Iniţiativa celor Trei Mări este o platformă de cooperare politică şi economică între 13 state membre ale Uniunii Europene situate între Marea Baltică, Marea Adriatică şi Marea Neagră. Iniţiativa urmăreşte dezvoltarea conectivităţii şi a infrastructurii regionale, creşterea coeziunii europene şi consolidarea competitivităţii economice. România este membră activă şi primul stat care a organizat Forumul de Afaceri al Iniţiativei în 2018, unde s-au pus bazele primului fond de investiţii asociat Iniţiativei, conform Agerpres.