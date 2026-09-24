Opt militari americani au încercat să-și ia viața în timpul războiului cu Iranul, pe portavionul USS Abraham Lincoln

Portavionul nuclear USS Abraham Lincoln al Marinei SUA. Sursa foto: Agerpres

Opt militari americani din grupul de atac al portavionului USS Abraham Lincoln au încercat să-și ia viața de la începutul misiunii prelungite în cadrul războiului cu Iranul, potrivit unei scrisori a secretarului interimar al Marinei SUA, Hung Cao.

Opt membri ai personalului Marinei SUA repartizați în grupul de atac al portavionului USS Abraham Lincoln au încercat să se sinucidă de la începutul desfășurării sale prelungite, ca parte a războiului SUA împotriva Iranului, a dezvăluit Hung Cao, secretarul interimar al Marinei SUA, într-o scrisoare adresată senatoarei americane Kirsten Gillibrand, potrivit The Guardian.

„De la începutul desfășurării navei Lincoln, au existat în total opt tentative de sinucidere în cadrul grupului de atac”, a scris Cao, răspunzând în numele secretarului apărării al SUA, Pete Hegseth, la întrebarea lui Gillibrand privind condițiile de viață la bordul flotei.

„Acest număr îi include atât pe membrii echipajului navei Lincoln, cât și pe marinarii din cadrul grupului aerian al portavionului, al statului-major al grupului de atac și al escadrilei de distrugătoare, precum și pe membrii echipajelor distrugătoarelor de escortă și ai tuturor escadrilelor de aviație aflate la bord”, se mai arată în document.

Echipajul navei Lincoln, care s-a aflat pe mare timp de 286 de zile, a debarcat pe 1 septembrie într-un oraș-stațiune din Thailanda. Echipajul urma inițial să-și încheie misiunea în luna mai, însă aceasta a fost prelungită pe fondul războiului, care nu fusese încă încheiat.

Tentative de suicid la bord

În august, două publicații militare au relatat despre deteriorarea stării psihice a marinarilor, inclusiv despre mai multe tentative de a se arunca peste bord. Relatările au provocat reacții puternice din partea democraților, care au cerut o anchetă privind condițiile de la bord.

În martie, tentativa unui marinar de a se arunca peste bord a fost împiedicată de colegii săi, potrivit lui Cao. În august, un marinar a reușit să ajungă peste bord. Persoana a fost salvată și a primit îngrijiri medicale, înainte de a fi „transferată de pe navă pentru îngrijiri ulterioare”, a scris Cao.

MS Now a relatat, de asemenea, în august, despre acuzații alarmante privind existența mucegaiului în dușurile navei și diminuarea rezervelor de alimente și săpun, printre alte produse de bază.

Rații reduse și întârzieri în aprovizionarea echipajului

Numărul opțiunilor de fel principal disponibile la masă a fost redus temporar de la două la una, a scris Cao în scrisoarea sa. Măsura a fost „implementată pentru optimizarea rezistenței și asigurarea menținerii prelungite în zona de operațiuni”. El a precizat că erau servite zilnic patru mese echilibrate din punct de vedere nutrițional.

Cao a recunoscut că au existat anumite întârzieri în reaprovizionarea cu produse destinate echipajului.

Pe măsură ce informațiile despre moralul scăzut de pe Lincoln au început să apară, Hegseth a minimalizat relatările din presă, afirmând că instituțiile media au „denaturat complet” situația.

„Ne asigurăm că fiecare navă, fiecare echipaj, fiecare comandant are tot ceea ce putem să le oferim în fiecare moment”, le-a spus el reporterilor în august.

„Ceea ce Trump și secretarul Hegseth au respins drept 'știri false' s-a dovedit a fi o situație gravă și în deteriorare pentru membrii forțelor noastre armate”, a declarat senatoarea Gillibrand pentru The Guardian.

„Trupele noastre și familiile lor fac sacrificii uriașe în fiecare zi, însă președintele i-a tratat cu un dispreț fățiș. Faptul că această administrație poate găsi fonduri nelimitate din banii contribuabililor pentru bombe, săli de bal și miliardari, dar nu poate avea grijă de membrii forțelor noastre armate, este complet inacceptabil”.

„Marina și secretarul Marinei sunt foarte implicați în protejarea sănătății, bunăstării și moralului marinarilor”, a declarat pentru The Guardian un oficial al Marinei SUA.

La mijlocul lunii septembrie, SUA precizau că războiul cu Iranul a costat deja 38 de miliarde de dolari.