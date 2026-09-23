Marco Rubio: Războiul din Ucraina se poate extinde, deodată să ajungem la o confruntare activă

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Marco Rubio, secretarul de stat de la Washington, avertizează că războiul dintre Federația Rusă și Ucraina s-ar putea extinde și către alte țări prin atacuri hibride și sabotaje.

După o întrevedere cu Serghei Lavrov, în marja Adunării Generale a ONU de la NEw York, Marco Rubio, secretar de stat al SUA, şi-a exprimat îngrijorarea că războiul dintre Rusia şi Ucraina s-ar putea extinde către alte ţări în urma unor incidente provocate de atacuri hibride ori sabotaje, sau chiar de o simplă neînţelegere care să declanşeze un conflict armat direct, scriu dpa și Agerpres.

„Una dintre îngrijorările noastre, printre multe altele, în legătură cu războiul dintre Rusia şi Ucraina este că acesta s-ar putea metastaza şi extinde în alte locuri“ a declarat Rubio în faţa presei.

Secretarul de stat a adăugat că acest război „ar putea creşte în altceva, fie printr-un atac hibrid, fie printr-un sabotaj, fie printr-o neînţelegere - ştiţi cum, un pilot a mers în direcţia greşită şi aşa deodată ajungem la o confruntare activă“.

„Ne preocupă aceste lucruri. Le-am adus în discuţie la reuniuni multiple cu mai multe ţări, întrucât reprezintă o preocupare reală“, a punctat Rubio.

Ucraina și SUA doresc încheierea războiului înainte de iarnă

Kievul şi Washingtonul doresc ca războiul Rusiei împotriva Ucrainei să se încheie „înainte de iarnă“, potrivit unui comunicat al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski publicat marţi în marginea Adunării Generale a ONU, a relatat AFP.

„Atât Statele Unite, cât şi Ucraina vor să vadă acest război absurd purtat de Rusia luând sfârşit înainte de iarnă“, a scris Zelenski care a precizat că a discutat cu preşedintele american Donald Trump despre „măsurile de dezescaladare capabile să deschidă calea către diplomaţie“.

Cu toate acestea, Rusia a atacat Kievul miercuri dimineaţa cu drone, lovind infrastructura feroviară, depozite şi benzinării.

Cel puţin două persoane au fost ucise, iar altele 22 rănite, potrivit autorităţilor oraşului, în unul dintre cele mai puternice atacuri de când Rusia a început să lovească Kievul şi împrejurimile vara aceasta cu drone cu reacţie, mai rapide şi care zboară la altitudine mare, fiind mai greu de interceptat.