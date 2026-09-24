Bani pentru crescătorii de porci din România. Comisia Europeană, ajutor de 11 milioane de euro

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Comisia Europeană a dat undă verde unei scheme de ajutor de stat propuse de România, în valoare de 11 milioane de euro.

Comisia Europeană a aprobat o schemă românească de ajutor de stat în valoare de 11 milioane euro (59 de milioane lei) pentru sprijinirea crescătorilor de porci care se confruntă cu creşterea preţurilor la combustibili şi îngrăşăminte din cauza crizei din Orientul Mijlociu, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu (METSAF), adoptat de Comisie la 29 aprilie 2026, şi urmăreşte să atenueze impactul costurilor suplimentare suportate de crescătorii de porci afectaţi în mod direct de criza din Orientul Mijlociu între 1 martie 2026 şi 31 decembrie 2026.

Ajutorul va lua forma unor granturi directe, iar suma va fi calculată pe baza creşterii preţurilor combustibililor şi îngrăşămintelor care afectează costurile de producţie, cu o valoare maximă de 50.000 euro pe întreprindere. Schema se va derula până la 31 decembrie 2026, a indicat Executivul comunitar.

Sprijini temporar pentru întreprinderile din sectorul creşterii porcinelor

Comisia a evaluat schema în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, în special al articolului 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcţionarea UE, care permite statelor membre să sprijine dezvoltarea anumitor activităţi economice sub rezerva anumitor condiţii, precum şi al secţiunilor 1 şi 2.1 din METSAF.

Comisia a constatat că sistemul este în conformitate cu condiţiile stabilite în METSAF. În special, ajutorul va fi acordat pe baza unei scheme cu un buget estimat clar şi va fi acordat pentru a sprijini temporar dezvoltarea întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul creşterii porcinelor.

Executivul comunitar a concluzionat că schema este necesară, adecvată şi proporţională pentru a facilita dezvoltarea unei activităţi economice şi nu afectează în mod negativ condiţiile schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun. Pe această bază, Comisia a aprobat schema României în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.