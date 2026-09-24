AUR, vot surpriză pentru Mureșan. Georgiana Teodorescu: Nu ne răzgândim

Siegfried Muresan / FOTO: Agerpres

Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR - ECR, a vorbit despre zvonul că AUR ar face o surpriză la votul pentru învestirea Guvernului Mureșan.

Întrebată de analistul politic Bogdan Chirieac dacă, în cazul votului pentru Siegfried Mureşan, crede că "merită să aşteptăm această surpriză, adică AUR să voteze cu Siegfried Mureşan", Georgiana Teodorescu a punctat:

"Nu ne răzgândim asupra lucrurilor pe care le spunem"

"Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar AUR nu prea oferă surprize de acest gen şi nu știu dacă aţi observat poziţiile noastre din ultima perioadă - destul de îndelungată perioada asta. Odată ce am ieşit public şi au fost asumate, nu ne-am mai răzgândit de la ele.

Am spus că îl dăm jos pe Bolojan, am făcut tot ce am putut şi l-am dat jos. Am spus că nu îl votăm pe Veștea, nu l-am votat. Am spus că nu îl susţinem pe Tomac, nu l-am susţinut. Am spus că nu îl votăm pe Siegfreid Mureşan, nu îl susţinem.

Nu ne răzgândim asupra lucrurilor pe care le spunem. Noi chiar le facem şi este foarte important pentru noi să ne ţinem de ceea ce spunem, pentru că vrem să demonstrăm românilor că suntem de încredere şi că, în egală măsură cu ceea ce spunem azi că nu facem - şi anume ca nu îl votăm pe Siegfried - şi când vom ajunge la guvernare sau se va pune problema guvernării şi vom spune că vom lua anumite măsuri, cu certitudinea le vom lua."

Siegfried Mureșan, îngrijorat de o posibilă alianță PSD-AUR

Reamintim că, ieri, Siegfried Mureșan a făcut mai multe declarații pentru Politico, vorbind despre o posibilă apropiere între PSD și AUR, punctând că ar putea avea consecințe dincolo de scena politică de la București.

Premierul desemnat încearcă să obțină sprijinul social-democraților pentru formarea unui nou Guvern și atrage atenția că o eventuală asociere cu partidele de extremă dreapta ar putea avea repercusiuni asupra poziției României în cadrul Uniunii Europene.

"Social-democrații români se confruntă cu un moment al adevărului - trebuie să decidă dacă se comportă ca niște social-democrați europeni responsabili și sprijină un guvern proeuropean sau dacă își intensifică cooperarea cu dreapta radicală, partidul populist extremist și antieuropean de aici”, a declarat Mureșan pentru sursa citată.

Politico vorbește despre posibiliatea unor alegeri anticipate controversate

"Un nou eșec la București ar deschide calea către alegeri anticipate controversate în cea de-a șaptea țară ca populație din UE, unde extrema dreaptă conduce în sondaje, într-un moment în care partidele populist-naționaliste câștigă teren în mai multe țări europene.

Partidele mainstream din România - un aliat strategic important al NATO, care a resimțit și efectele războiului Rusiei împotriva Ucrainei - au reușit cu greu să țină extrema dreaptă la distanță în mai multe alegeri parlamentare și prezidențiale desfășurate începând din iarna lui 2024”, se arată în articolul Politico.