Hubert Thuma: Țara pierde milioane de euro pe zi, în vreme ce unii refuză orice formulă de guvern

Hubert Thuma

Țara pierde, de peste patru luni, timp prețios și milioane de euro pe zi, în vreme ce unii își fac calcule și refuză orice formulă de guvern și orice tip de negociere, ca și cum timpul ar fi fost gratuit, a declarat președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma.

„Patronatele IMM estimează costul blocajului la aproape 64 de milioane de euro pe zi. Banca Națională și-a revizuit în sus prognoza de inflație pentru finalul anului, de la 3% la 6,1%, iar noi rămânem, cu o consecvență demnă de o cauză mai bună, pe primul loc la inflație în Uniunea Europeană. Analiștii internaționali ne anunță și o 'creștere' economică de minus 0,7% în 2026, iar agențiile de rating ne țin pe ultima treaptă dinainte de junk, probabil ca să nu ne plictisim. Interimatul nu a creat toate aceste probleme, dar le-a prelungit, le-a adâncit și le-a scumpit. Nota de plată o achită românii, care au tot strâns cureaua până au ajuns la ultima gaură. Au făcut economii, au amânat cumpărături, planuri și investiții. O achită și antreprenorii: în primele șase luni, 3.855 de firme au intrat în insolvență, cel mai mare număr din ultimii opt ani”, a transmis Hubert Thuma, miercuri, printr-o postare pe Facebook.

Cele mai lovite sunt firmele mici și mijlocii

Potrivit președintelui CJ Ilfov, cele mai lovite sunt firmele mici și mijlocii, cele care țin economia în picioare.

„Nu le mai putem cere să plătească și prețul unei încăpățânări politice. În iunie, Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL, ar fi fost un premier foarte bun, dar, la decizia conducerii, parlamentarii PNL au preferat să nu voteze un premier liberal. Așa s-a pierdut ocazia de a încheia interimatul încă din vară. Iar câțiva dintre noi am fost sancționați, culmea, tocmai pentru că am încercat să instalăm acel guvern.

Astăzi, domnul Bolojan discută cu PSD ca să strângă voturile pentru guvernul Mureșan. Sunt exact discuțiile pentru care noi am fost sancționați, doar că între timp au devenit, se pare, o dovadă de responsabilitate. Nu voi cere sancțiuni, nu e stilul meu. Mă bucur doar că discuțiile au loc, chiar dacă cu patru luni întârziere”, a zis Hubert Thuma.

El a adăugat că Guvernul trebuie votat, fără alte amânări și fără să fie repetată greșeala din iunie

„Un partid cu peste 1.000 de primari nu poate sta pe margine când se decide pentru România. Locul PNL este la guvernare, nu în tribună”, a adăugat președintele CJ Ilfov.