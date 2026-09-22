Adrian Zuckerman, portret astrologic: Calculat, diplomat, dar cu o armă secretă

Președintele Nicușor Dan și Ambasadorul Adrian Zuckerman

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, i-a realizat portretul astrologic al lui Adrian Zuckerman.

Adrian Zuckerman, avocat și fost ambasador al SUA în România, s-a născut pe 22 septembrie 1956, în București. Observăm că este un nativ Fecioară. Și ca orice reprezentant al acestui semn zodiacal, avem de-a face cu o persoană foarte calculată, meticuloasă, dornică de perfecțiune și a se face utilă, pragmatică, rațională, cu atenție la detalii și cu un simț practic deosebit. Ce trebuie reținut este că este născut în ultima zi a Fecioarei, deci am putea spune că a dus în spate întotdeauna o responsabilitate serioasă.

Mercur, planeta procesului decizional și a comunicării, se afla în semnul Balanței. Ce înseamnă asta? Că se pricepe de minune să găsească replicile cele mai potrivite, că are un discurs de diplomat și că știe să poarte negocierile astfel încât ambele părți să aibă de câștigat. Oamenii cu Mercur în Balanță sunt atrași și de găsirea adevărului sau obținerea dreptății. În astrologie, Balanța guvernează justiția. Nu degeaba este și avocat! Și cum Mercur era retrograd, nativul reușește să se pună întotdeauna și în postura celorlalți înainte de a lua o decizie.

Venus se afla în semnul Leului. Un aspect potrivit pentru persoanele care ies în fața reflectoarelor, cu nevoia de validare și cu un orgoliu special când vine vorba de domeniile care îi plac.

Marte, planeta acțiunii, se afla în semnul Peștilor. Dacă până acum am amintit de pragmatism și calități intelectuale, de data aceasta trebuie menționat că arma cea mai prețioasă a lui Adrian Zuckerman este intuiția. Dacă ar fi să ni-l imaginăm pe acesta precum un soldat, am avea unul care se adaptează, se mulează și care posedă un al șaselea simț. Și destul de impredictibil pentru oponenți.

Nodul Nord, punctul astrologic care ne arată destinul, se afla în Săgetător. Un alt semn legat de cunoaștere, justiție, dar și tot ce înseamnă cucerirea altor orizonturi, la propriu și/sau la figurat. Călătoriile i-au schimbat viața și i-au adus un sens.