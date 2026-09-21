Ambasadorul Marii Britanii, E.S. Giles Matthew Portman: România și Regatul Unit au deja o cooperare solidă și proiecte concrete. Important e să construim mai departe pe această bază

Luni, 21 septembrie, președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, senatorul Silviu-Iulian Coșa, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, E.S. Giles Matthew Portman.

E.S. Giles Matthew Portman l-a felicitat pentru preluarea conducerii Comisiei și și-a exprimat bucuria de a se număra printre primii reprezentanți diplomatici care au avut o întrevedere cu acesta în noua sa calitate.



Discuția a pornit de la prioritățile Comisiei și de la rolul acesteia în Parlament. Senatorul Silviu-Iulian Coșa a subliniat că proiectele și propunerile legislative trebuie analizate riguros, astfel încât senatorii să poată lua decizii prin vot pe baza unor texte bine fundamentate. La fel de important este rolul Comisiei în exercitarea controlului parlamentar asupra instituțiilor din domeniul său de competență.



Cooperarea dintre România și Regatul Unit în domeniul securității și apărării a ocupat un loc important în cadrul întrevederii. Cele două state au construit în timp un parteneriat solid: Parteneriatul Strategic a fost instituit în 2003, consolidat în 2011, reînnoit și extins în 2023, iar cooperarea în domeniul apărării a fost aprofundată prin Acordul bilateral semnat în 2024.



Dincolo de cadrul politic și juridic, parteneriatul are deja numeroase componente concrete, de la exerciții și activități de instruire comună până la proiecte care consolidează capabilitățile de apărare ale României și securitatea în regiunea Mării Negre. Printre acestea se numără dezvoltarea, la Constanța, a Maritime Regional Training Hub, în cadrul Maritime Capability Coalition, precum și preluarea de către România a celor două vânătoare de mine din clasa Sandown de la Marina Regală Britanică. Navele contribuie la dezvoltarea capacității Forțelor Navale Române de identificare și neutralizare a minelor marine și la siguranța navigației în Marea Neagră.



Importanța acestor proiecte este cu atât mai mare într-un mediu marcat de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, de amenințările hibride și de necesitatea consolidării apărării și descurajării NATO, în special pe Flancul Estic și în regiunea Mării Negre.



A fost abordată și situația politică din România, inclusiv din perspectiva posibilelor efecte asupra activității legislative. Președintele Comisiei a arătat că Parlamentul își exercită atribuțiile constituționale, iar procesul legislativ continuă să funcționeze. În același timp, soluționarea situației politice ar aduce mai multă stabilitate și predictibilitate instituțională.



Senatorul Silviu-Iulian Coșa a reafirmat poziția fermă a României de condamnare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, precum și angajamentul țării noastre față de NATO, apărarea colectivă și valorile euroatlantice.

Mesajul transmis de E.S. Giles Matthew Portman





E.S. Giles Matthew Portman și-a exprimat deschiderea pentru continuarea și dezvoltarea colaborării dintre Regatul Unit și România în domeniul apărării și securității, inclusiv în contextul rolului strategic al României pe Flancul Estic al NATO și în regiunea Mării Negre:



“România și Regatul Unit au deja o cooperare solidă și proiecte concrete. Important este să construim mai departe pe această bază, într-un mediu de securitate care se schimbă rapid.”