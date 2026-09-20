Traian Băsescu: "Siegfried Mureșan ar putea face o înțelegere cu AUR" 

Imagine cu Traian Băsescu, fost președinte al României. Foto: Agerpres

Traian Băsescu spune că Siegfried Mureșan ar putea face o înțelegere cu AUR pentru voturile necesare învestirii ca premier.

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că premierul desemnat Siegfried Mureșan ar putea încerca să obțină sprijinul parlamentarilor AUR pentru învestirea viitorului Guvern, folosindu-se inclusiv de relațiile și reputația pe care le are la Bruxelles.

„Având în vedere reputația pe care Siegfried Mureșan o are la Bruxelles, la PPE, eu sunt convins că dacă face o mică înțelegere cu AUR nu va fi nicio problemă politică. Ar fi un avantaj pentru AUR pentru că vin în lumea bună, recunoscută și acasă pentru că ei nu sunt respinși la Bruxelles. În multe cazuri, grupul parlamentar din care face parte AUR votează ca PPE. Deci găsesc puncte comune de interes politic. Vom vedea. Nu-l subapreciați pe Siegfried. Știind care este susținerea și respectul de care se bucură în PPE, dacă ei se vor hotărî să-l susțină, lucrurile vor merge înainte, adică nu ne vom trezi cu suspendări de fonduri și așa mai departe”, a spus Traian Băsescu la România TV.

Varianta unui guvern Mureșan susținut de PSD

Băsescu a vorbit și despre posibilitatea ca Siegfried Mureșan să obțină sprijinul PSD pentru învestirea Guvernului. Fostul președinte a indicat inclusiv scenariul unei împărțiri a perioadei de guvernare între PNL și PSD.

„Siegfried Mureșan ar putea să găsească o formulă prin care să facă atractivă o intrare în negociere a PSD-ului. În ce sens? Foarte probabil ar trebui să propună o împărțire a celor doi ani care mai sunt de guvernare între PNL și PSD. Aici e spațiu de manevră. Ar putea fi miniștri care să intre de acum sau cu miniștri care să intre în momentul în care ar intra un premier PSD. Deci lucrurile sunt de negociat”, a mai spus Băsescu.

Ce a spus Mureșan despre negocierile cu AUR

Mureșan a declarat pe 18 septembrie că este deschis unei discuții cu PSD pentru obținerea sprijinului parlamentar, dar a exclus negocierile cu AUR.

„PSD va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Eu voi fi deschis și dispus să le prezint viziunea noastră pentru România și da, mă bucur să avem o discuție francă, deschisă și cu colegii de la PSD”, a declarat Mureșan.

În ceea ce privește AUR, premierul desemnat a precizat că nu va merge la sediul sau la grupul parlamentar al formațiunii și că nu intenționează să modifice programul de guvernare pentru a obține sprijinul partidului. Mureșan a arătat însă că, dacă parlamentari AUR decid să voteze Guvernul, nu poate împiedica acest lucru, deoarece mandatul parlamentarilor este unul liber.

Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a forma Guvernul și a solicita votul de încredere al Parlamentului. PNL, USR și UDMR, formațiunile care îl susțin pe Mureșan, au împreună 169 de voturi, în timp ce pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.