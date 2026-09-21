Mesajul transmis de Nicușor Dan în SUA. Zuckerman: Președintele a zis că România vrea să fie „un contributor, nu un spectator” pe flancul estic

Nicușor Dan și Adrian Zuckerman

Astăzi a avut loc întâlnirea lui Nicușor Dan cu Alianța foștilor ambasadori ai Statelor Unite ale Americii în România.

Alianța a avut onoarea de a-i întâmpina la New York pe președintele României, Nicușor Dan, și pe membrii echipei sale de consilieri, înaintea participării acestuia la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și la reuniunile conexe ale Consiliului de Securitate al ONU.

Președintele Nicușor Dan conduce delegația României în cadrul Săptămânii la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU și urmează să susțină declarația națională a României pe 23 septembrie. Agenda sa de la New York include, de asemenea, întâlniri cu lideri internaționali și cu reprezentanți ai mediului american de afaceri și financiar, precum și participarea la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU dedicată Ucrainei.

Discuția găzduită de Alianța foștilor ambasadori ai Statelor Unite ale Americii în România a reunit înalți oficiali ai Guvernului României, reprezentanți ai sectorului privat, precum și foști ambasadori ai Statelor Unite în România și în alte țări. Dialogul s-a concentrat asupra oportunităților economice și comerciale ale României, a rolului său strategic în Europa și a consolidării continue a relațiilor țării noastre cu Statele Unite și cu partenerii europeni.

Lista participanților

Printre participanți s-au numărat Jim Carafano, de la The Heritage Foundation; ambasadoarea Carla Sands, fost ambasador al SUA în Danemarca; ambasadoarea Georgette Mosbacher, fost ambasador al SUA în Polonia; ambasadorul John Rakolta, fost ambasador al SUA în Emiratele Arabe Unite; ambasadorul Ronald Gidwitz, fost ambasador al SUA în Belgia și pe lângă Uniunea Europeană; ambasadorul James Gilmore, fost ambasador al SUA la OSCE și fost guvernator al statului Virginia; ambasadorul Hans Klemm, fost ambasador al SUA în România; ambasadoarea Kathy Kavalec, fost ambasador al SUA în România; și ambasadorul Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România și președintele Alianța.

Președintele Nicușor Dan a fost însoțit de înalți oficiali și consilieri români, printre care Dacian Cioloș, fost prim-ministru al României; Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor; Ana-Maria Geană, consilier de stat pentru românii de pretutindeni; Eugen Tomac, consilier prezidențial; Vlad Ionescu, consilier prezidențial pentru relații externe; Diana Iancu, consilier prezidențial; și Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite.

Participanții au purtat o discuție substanțială despre consolidarea dezvoltării economice interne a României și promovarea intereselor țării pe plan internațional. O atenție deosebită a fost acordată extinderii relațiilor comerciale, atragerii investițiilor, consolidării relației bilaterale dintre România și Statele Unite și aprofundării cooperării dintre România și partenerii săi europeni.

Discuția a reflectat, de asemenea, cooperarea dintre Alianța și RePatriot în ceea ce privește recunoașterea diasporei românești drept un atu strategic, o sursă de capital, talent și încredere, nu doar o legătură culturală.

Poziția geografică și strategică a României pe flancul estic al Europei a fost recunoscută drept un factor important pentru securitatea României, a Europei și a întregii comunități transatlantice. Președintele Nicușor Dan a vorbit despre rolul României de contributor la securitatea transatlantică și a flancului estic, precum și despre importanța consolidării cooperării europene și internaționale.

Alianța susține dezvoltarea în continuare a Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, precum și a relațiilor României cu aliații și partenerii săi europeni. Cooperarea economică, relațiile comerciale și coordonarea strategică reprezintă fundamente esențiale pentru securitatea, prosperitatea și reziliența democratică a ambelor țări.

Discuțiile au evidențiat rolul constant al României în sprijinirea păcii, securității, instituțiilor democratice și ordinii internaționale bazate pe reguli. Președintele Nicușor Dan a reafirmat angajamentul României față de cooperarea multilaterală și față de susținerea păcii și securității în regiune, inclusiv în contextul războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Președintele Dan a venit aici într-un moment decisiv pentru România, pentru Ucraina și pentru alianța transatlantică”, a declarat ambasadorul Zuckerman.

„El a transmis clar că România intenționează să fie un contributor, nu un spectator, pe flancul estic. Tratatele sunt semnate de state. Alianțele sunt construite de oameni”, a mai zis Adrian Zuckerman.

Ambasadorul Adrian Zuckerman a zis că democrația, libertatea și drepturile fundamentale sunt principii de bază, nu bunuri care pot face obiectul unor tranzacții. Acestea nu pot fi vândute, negociate sau compromise pentru avantaje pe termen scurt. Alianța își menține angajamentul față de consolidarea valorilor democratice, a libertăților individuale, a securității și a parteneriatelor internaționale care le oferă speranță și oportunități oamenilor din România, Statele Unite, Europa și din întreaga lume.

Despre Alianța

Alianța este dedicată consolidării relației dintre România și Statele Unite și dezvoltării cooperării dintre România, SUA și partenerii lor europeni. Prin dialogul dintre reprezentanții administrației publice, ai mediului de afaceri, ai diplomației și ai societății civile, Alianța urmărește promovarea unor legături economice, comerciale, strategice și culturale mai puternice.