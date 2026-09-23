Cei 17 eurodeputați „de urmărit”, potrivit Politico. Victor Negrescu, singurul român de pe listă

Victor Negrescu

Un europarlamentar PSD se află pe lista celor 17 membri ai Parlamentului European pe care Politico îi consideră importanți pentru marile confruntări politice care urmează la Bruxelles.

Dacă vrei să înțelegi cum va aborda Parlamentul European marile dispute privind dereglementarea, clima, tehnologia și bugetul UE, dar și cum se va pregăti pentru redistribuirea funcțiilor de conducere de la jumătatea mandatului și pentru un an electoral care ar putea schimba Uniunea, unele voci contează mai mult decât altele.

Dintre cei 720 de membri ai Parlamentului, doar câțiva vor influența cu adevărat ceea ce urmează: De la politicienii cu greutate care coordonează legi importante până la tandemurile care lucrează intens în culise.

Toate acestea se petrec pe fondul a doi ani de neîncredere tot mai mare între cele mai importante familii politice tradiționale din Europa, Partidul Popular European (PPE) și Socialiștii și Democrații (S&D), al creșterii influenței extremei drepte, al unei ample campanii pentru simplificarea regulilor și creșterea competitivității și al unei dezbateri aprinse despre migrație.

Cei 17 eurodeputați menționați de Politico



Roberta Metsola - Malta, PPE; președinta Parlamentului European.



Francois-Xavier Bellamy - Franța, PPE; vicepreședinte și trezorier al grupului PPE.



Camilla Laureti - Italia, S&D; vicepreședinta grupului S&D.



Valerie Hayer - Franța, Renew Europe; președinta grupului Renew Europe.



Dolors Montserrat - Spania, PPE; secretar general al PPE și lidera delegației spaniole de centru-dreapta din Parlamentul European.



Anna Cavazzini - Germania, Verzii; președinta Comisiei pentru piața internă.



Diego Solier - Spania, ECR; negociatorul principal al Parlamentului pentru un dosar privind cloudul și inteligența artificială.



Lukas Sieper - Germania, Renew Europe; eurodeputat implicat în strategia de comunicare a grupului.



Ilhan Kyuchyuk - Bulgaria, Renew Europe; președintele Comisiei pentru afaceri juridice.



Adam Bielan - Polonia, ECR; președintele Conservatorilor și Reformiștilor Europeni.



Massimiliano Salini - Italia, PPE; trezorierul grupului PPE și negociator pe dosarul automobilelor.



Balazs Orban - Ungaria, Patrioții pentru Europa; fost director politic al lui Viktor Orban.



Marieke Ehlers - Țările de Jos, Patrioții pentru Europa; responsabilă de coordonarea pozițiilor și voturilor grupului.



Victor Negrescu - România, S&D; fost ministru al afacerilor europene și eurodeputat cu aproape un deceniu de experiență.



Christel Schaldemose - Danemarca, S&D; vicepreședintă a Parlamentului European.



Niclas Herbst - Germania, PPE; liderul eurodeputaților creștin-democrați germani.



Rene Repasi - Germania, S&D; liderul eurodeputaților social-democrați germani.

Victor Negrescu este prezentat alături de Christel Schaldemose, sub titlul „Două provocări pentru Iratxe Garcia”

Sunt doi dintre cei mai importanți colaboratori ai lui Iratxe García. Sunt, totodată, două dintre cele mai mari bătăi de cap ale sale, scrie Politico.

Victor Negrescu este un strateg cu experiență, cu aproape un deceniu ca eurodeputat și un mandat de ministru al afacerilor europene din România în CV. În prezent, conduce un grup de lucru puțin cunoscut, însărcinat să contureze viitorul Parlamentului European, care trebuie să prezinte propuneri de reformă până în decembrie.

Rolul său mai dificil este gestionarea tensiunilor dintre S&D și Partidul Social Democrat din România (PSD). Victor Negrescu a încercat să mențină PSD pe o direcție proeuropeană, în timp ce partidul cochetează pe plan intern cu extrema dreaptă. Dacă această apropiere se accentuează, el va fi prima persoană la care vor apela socialiștii de la Bruxelles, scrie sursa citată.



Victor Negrescu a studiat la Liceul "Victor Duruy" din Paris (2001-2004). Este licenţiat al Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii Bucureşti (2008). A urmat un master de Studii internaţionale şi europene la Universitatea Pierre Mendes din Franţa (2009-2010), mastere la Academia de Studii Economice, Bucureşti, şi Conservatorul Naţional de Arte şi Meserii, Paris (2010-2012). Este doctor în ştiinţe politice şi afaceri europene al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (2011).

A început cariera profesională în calitate de jurnalist la Radio France Internationale România (2004-2006), colaborând la publicaţiile Regard şi Le Monde diplomatique, versiunea română (2006-2008).

Consilier de comunicare şi relaţii cu presa la Camera Deputaţilor din Parlamentul României (2007-2008), funcţie ocupată şi la Parlamentul European (2008-2009), consilier personal în cadrul Ministerului Economiei, Departamentul pentru Energie (2013-2014), responsabil de comunicare la Webhelp România (2013-2014) potrivit www.europarl.europa.eu.

Cadru universitar la Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" (din 2009) şi la Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative (din 2012), prorector al SNSPA (2018-2020).

În prezent, Victor Negrescu este vicepreședinte al Parlamentului European și eurodeputat PSD, membru al grupului Socialiștilor și Democraților (S&D). Face parte din comisiile pentru bugete, afaceri juridice și sănătate publică.

Ca vicepreședinte, are atribuții privind combaterea corupției, transparența, viitorul științei și tehnologiei și analiza strategiilor europene. O înlocuiește pe președinta Parlamentului în relațiile cu partenerii sociali, cu Curtea de Justiție a UE și cu organisme multilaterale precum Organizația Mondială a Comerțului și Organizația Internațională a Muncii.