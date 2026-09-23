Siegfried Mureșan, întâlnire cu Sorin Grindeanu: Nu voi căuta să am dialog individual cu alţi membri. Ce ţie nu îţi place altuia nu îi face

Siegfried Mureșan / FOTO: Agerpres

Siegfried Mureşan, premierul desemnat, a anunţat miercuri că este sprijinit în acest moment, în mod oficial, de PNL, USR şi UDMR și că va avea întâlniri în următoarele ore cu grupul minorităţilor naţionale şi cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

"Candidatura mea pentru poziţia de prim-ministru este în momentul de faţă susţinută, în mod oficial, de trei partide - de PNL, USR şi de UDMR. (...) Am început dialogul cu cele trei partide care susţin nominalizarea mea, am convenit împreună cu colegii din PNL, USR şi UDMR să începem munca la programul de guvernare şi să ne coordonăm la fiecare pas.

Pe parcursul acestei săptămâni, am lucrat împreună cu experţii din cele trei partide la programul de guvernare şi am lucrat cu conducerile celor trei partide la viitorii paşi în cadrul procedurii de până la învestirea Guvernului. Ieri şi astăzi m-am aflat în grupurile parlamentare ale PNL, USR şi ale UDMR, toate cele trei grupuri parlamentare au confirmat sprijinul pentru nominalizarea mea", a declarat Mureşan, într-o conferinţă de presă, la Senat, scrie Agerpres.

"Ce ţie nu îţi place altuia nu îi face"

El a precizat că miercuri va avea o întâlnire cu grupul minorităţilor naţionale şi se află "în dialog" cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, cu obiectivul de a discuta despre programul de guvernare pe care îl propune şi de a vedea aşteptările social-democraţilor.

"Ne vom întâlni cu siguranţă în următoarele ore. Menţionez foarte clar că singurul dialog pe care îl voi avea cu PSD este dialogul oficial cu preşedintele partidului şi cu conducerea PSD, nu voi căuta să am dialog individual cu alţi membri cu scopul de a rupe voturi din PSD, fiindcă ce ţie nu îţi place altuia nu îi face. Nici nouă, Partidului Naţional Liberal, nu ne-a plăcut când alţi actori politici au încercat să ne divizeze, au purtat dialog în cadrul partidului în contra voinţei partidului", a spus Mureşan.

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, s-a întâlnit marţi cu grupurile parlamentare ale PNL şi USR iar miercuri dimineaţă cu parlamentarii UDMR, iar Ilie Bolojan ar fi fost cel care a discutat cu Sorin Grindeanu.

PNL, USR și UDMR sunt formațiunile care ar susține Guvernul Mureșan, iar sprijinul ar putea veni și din partea grupului Minorităților Naționale. Negocierile continuă și cu PSD. Social-democrații transmit însă, cel puțin deocamdată, un mesaj ferm: poziția partidului rămâne cea anunțată anterior, iar Cabinetul condus de Siegfried Mureșan nu va beneficia de voturile PSD.

În paralel, lista posibililor miniștri din Guvernul Mureșan se conturează treptat, iar noi nume sunt vehiculate pentru viitorul Cabinet.