Sorin Grindeanu, lui Siegfried Mureșan: ”Să lase tupeul!”. Îi cere demisia din Parlamentul European

Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a ieșit într-o declarație de presă în care-l critică pe Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan.

Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureșan să demonstreze că își dorește cu adevărat funcția de premier, inclusiv prin demisia din Parlamentul European. Liderul PSD susține că premierul desemnat lasă impresia că nu vrea susținerea PSD și îl acuză că face un ”joc politic ieftin”, fiind, în opinia sa, un ”pion al lui Ilie Bolojan”. Sorin Grindeanu critică, totodată, lipsa unei viziuni economice și ceea ce consideră a fi atacurile constante ale lui Siegfried Mureșan la adresa PSD.

”Îl anunț pe domnul Mureșan că atunci când se va simți pregătit pentru o discuție serioasă, îl aștept la sediul PSD. Până atunci să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală.

”Acesta este momentul adevărului pentru domnul Mureșan”

Imaginea proiectată în aceste zile este că nu-și dorește să fie premier. Să ne arate nouă, românilor, că-și dorește cu adevărat. Ar trebui să dovedească, să-mi anunțe demisia din Parlamentul European, asumându-și total responsabilitatea pentru România. Acesta este momentul adevărului pentru domnul Mureșan. Acum, fiind ales pe listele PSD - PNL, are girul nostru total să se retragă din funcția de europarlamentar. Altfel, domnul Mureșan dă impresia că face doar un joc politic ieftin, în timp ce România se află în criză profundă.

”Să lase puțin din aroganță, să arate mai puțin tupeu”

Până acum, prin toate acțiunile făcute de domnul Siegfried Mureșan demonstrează că nu vrea să fie votat de alții în afara PNL, USR și, eventual, UDMR. Pare a fi doar un pion al lui Ilie Bolojan care dorește continuarea situației actuale. Am urmărit toate declarațiile lui Siegfried Mureșan și lasă impresia că nu știe nimic din ce trebuie făcut cu economia României, fiind doar un Bolojan second hand. Să lase puțin din aroganță, să arate mai puțin tupeu.

M-am străduit, în aceste zile, să-i găsesc viziunea economică. Vă spun sincer că, chiar și-n ultima săptămână, n-am văzut altceva decât înjurături la adresa PSD” a declarat, în conferință de presă, Sorin Grindeanu, președintele PSD.

Anterior acestui moment, Siegfried Mureşan, premierul desemnat, a anunţat că este sprijinit în acest moment, în mod oficial, de PNL, USR şi UDMR și că va avea întâlniri în următoarele ore cu grupul minorităţilor naţionale şi cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

În dimineața zilei de miercuri, Siegfried Mureșan a vorbit cu reprezentanții UDMR. Decizia anunțată de Kelemen Hunor a fost că vor da o șansă Guvernului Mureșan.