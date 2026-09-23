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Sorin Grindeanu, lui Siegfried Mureșan: ”Să lase tupeul!”. Îi cere demisia din Parlamentul European

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
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Grindeanu
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a ieșit într-o declarație de presă în care-l critică pe Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan.

Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureșan să demonstreze că își dorește cu adevărat funcția de premier, inclusiv prin demisia din Parlamentul European. Liderul PSD susține că premierul desemnat lasă impresia că nu vrea susținerea PSD și îl acuză că face un ”joc politic ieftin”, fiind, în opinia sa, un ”pion al lui Ilie Bolojan”. Sorin Grindeanu critică, totodată, lipsa unei viziuni economice și ceea ce consideră a fi atacurile constante ale lui Siegfried Mureșan la adresa PSD.

”Îl anunț pe domnul Mureșan că atunci când se va simți pregătit pentru o discuție serioasă, îl aștept la sediul PSD. Până atunci să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală.

”Acesta este momentul adevărului pentru domnul Mureșan”

Imaginea proiectată în aceste zile este că nu-și dorește să fie premier. Să ne arate nouă, românilor, că-și dorește cu adevărat. Ar trebui să dovedească, să-mi anunțe demisia din Parlamentul European, asumându-și total responsabilitatea pentru România. Acesta este momentul adevărului pentru domnul Mureșan. Acum, fiind ales pe listele PSD - PNL, are girul nostru total să se retragă din funcția de europarlamentar. Altfel, domnul Mureșan dă impresia că face doar un joc politic ieftin, în timp ce România se află în criză profundă.

”Să lase puțin din aroganță, să arate mai puțin tupeu”

Până acum, prin toate acțiunile făcute de domnul Siegfried Mureșan demonstrează că nu vrea să fie votat de alții în afara PNL, USR și, eventual, UDMR. Pare a fi doar un pion al lui Ilie Bolojan care dorește continuarea situației actuale. Am urmărit toate declarațiile lui Siegfried Mureșan și lasă impresia că nu știe nimic din ce trebuie făcut cu economia României, fiind doar un Bolojan second hand. Să lase puțin din aroganță, să arate mai puțin tupeu.

M-am străduit, în aceste zile, să-i găsesc viziunea economică. Vă spun sincer că, chiar și-n ultima săptămână, n-am văzut altceva decât înjurături la adresa PSD” a declarat, în conferință de presă, Sorin Grindeanu, președintele PSD. 

Anterior acestui moment, Siegfried Mureşan, premierul desemnat, a anunţat că este sprijinit în acest moment, în mod oficial, de PNL, USR şi UDMR și că va avea întâlniri în următoarele ore cu grupul minorităţilor naţionale şi cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

În dimineața zilei de miercuri, Siegfried Mureșan a vorbit cu reprezentanții UDMR. Decizia anunțată de Kelemen Hunor a fost că vor da o șansă Guvernului Mureșan

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siegfried muresan
guvern muresan
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sorin grindeanu
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Comentarii (6)

Stfean   •   23 Septembrie 2026   •   15:46

Gata , ajunge . Acest Muresan nu are ce cauta ca premier , acest om nu a fost niciodata roman, si a tradat tara si a tradat poporul votand impotrva mereu. A votat mereu cu DA pentru Germania, Franta . Romania pentru el nu a existat, chiar daca a plecat acolo din partea ei. Iar el vine cu tupeu ptr aceasta functie. El a fost trimis, pus sa accepte aceasta . Toti parlamentarii care il vor vota sunt tradatori de tara. Si sa ne mai scuteasca ca nu sunt proeuropeni. Pe bune. Dar unde mama naibi se afla Romania? In Asia? In America de Sud ? Romania nu este a lor, tara asta a fost si va ramane poporului roman. Cui nu i convine sa plece. Drum bun. Iar Grindeanu sa faca bine sa aleaga tara.

Alex   •   23 Septembrie 2026   •   15:25

Bravo Grindeanu.
Nu se negociază cu fascistii PNL USR
In sfârșit demonstrezi ca esti in partidul care a băgat România in UE si NATO pe vremea cum UE avea valori democratice si nu era acaparat de un grup de extremisti.
Cu orice cost libertatea,votul liber, democratia nu trebuie vândute.
Felicit PSD pentru ca da dovada ca multe ori in istorie ca este singurul grup democrat cu valori proatlantice care apara interesul democrației, al cetățenilor si al valorilor umane.
Anticipate cu orice cost financiar sau politic

John   •   23 Septembrie 2026   •   15:22

Oare cat il mai rabda Dumnezeu pe acest om batjocoritor? Si cat il mai sustin colegii lui sa conduca partidul?

elena   •   23 Septembrie 2026   •   15:21

Conditia pusă de Grindeanu este binevenită. Mureşan a spus că merge până la capăt, deci dacă e hotărât să devină premier să demisioneze din PE. Dar pentru că face doar jocul lui Bolojan de a trage de timp n-are cum să demisioneze, şi nici nu-i pasă că n-are suficiente voturi. Nu-i prima dată când se joacă cu soarta ţării.

Val   •   23 Septembrie 2026   •   15:00

Iar bate campii Grindeanu, citind de pe hartie, pt ca ii este greu sa se exprime fara hartie. Ii reamintim ca toate masurile guvernului Bolojan, din care a facut parte si PSD, au fost votate in integralitatea lor si de Grindeanu si de tot PSD. Acest domn Grindeanu, cu mult tupeu si aroganta uita sa spuna acest lucru.

Mihai1   •   23 Septembrie 2026   •   14:58

Orice guvern din care face parte USR sau PNL-ul userizat al lui Bolojan este exclus. Asta dacă PSD nu vrea să aibă soarta PNTCD.

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