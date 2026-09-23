Condiții puse de Nicușor Dan de la New York pentru Guvernul Mureșan: Fără taxe mărite și oameni cheie la Apărare și Externe / FOTO: presidency.ro

Aflat la New York, președintele Nicușor Dan detaliază discuția purtată cu Donald Trump și anunță că România a propus să împartă costurile cu armata americană pentru a obține trupe suplimentare, decizia finală a Washingtonului fiind așteptată în noiembrie. Pe plan intern, acesta fixează condiții pentru noul Guvern condus de Siegfried Mureșan: portofolii sigure la Apărare și Externe și stoparea oricărei majorări de taxe. Totodată, avertizează partidele politice să renunțe la orgolii și să pună capăt incertitudinii prin dialog.

Aflat la New York pentru Adunarea Generală a ONU, Nicușor Dan a vorbit într-un interviu acordat jurnalistei Ana Maria Roman (Antena 3 CNN). A povestit cum a decurs interacțiunea cu Donald Trump și ce șanse avem pentru noi trupe americane, dar a trimis și un avertisment spre noul Guvern condus de Siegfried Mureșan care nu are voie să umble la taxe, iar politicienii trebuie să lase șantajul cu anticipatele și să aibă un dialog.

Ana Maria Roman: Ce ați discutat cu Donald Trump?

Nicușor Dan: A fost o interacțiune foarte scurtă în care am schimbat amabilități și mesajul în linii mari a fost că Statele Unite se pot baza pe România, lucrul pe care îl știe deja, pentru că avem o istorie comună. Pe de altă parte, în ultimele luni, contactele la niveluri mai mari sau mai mici ale administrației au fost mai frecvente.

Ana Maria Roman: Și cât de aproape suntem de obținerea mai multor trupe?

Nicușor Dan: Acum, în mod oficial, administrația americană analizează dispersia trupelor americane în întreaga Europa cu un termen noiembrie. Este un dialog oficial pe care îl are cu toate țările europene. Noi ne-am făcut bine temele, am trimis răspunsul la toate întrebările tehnice pe care mi le-au pus. Am oferit inclusiv să împărțim cumva costul acestor operațiuni și așteptăm răspunsul administrației americane timp în care, evident, că mai avem dialog cu ei.

Ana Maria Roman: Siegfried Mureșan declara în această seară că urmează să se întâlnească cu dumneavoastră zilele următoare. Vă prezintă și programul de guvernare. Veți avea solicitări privind programul de guvernare sau chiar lista de miniștri? Știu că vă interesează portofoliile de la Apărare și Externe.

Nicușor Dan: Da, evident. Astea sunt ministerele cu care lucrez în mod curent și mă interesează care sunt persoanele de acolo. Dincolo de asta, mă interesează, și asta am spus-o de la început, mă interesează păstrarea direcției pro-occidentale și păstrarea traiectoriei de deficit ca să păstrăm corect relația cu finanțatorii românii.

Ana Maria Roman: Veți solicita să nu se mărească taxe?

Nicușor Dan: Dar cred că n-am auzit de la nimeni această opțiune. Și cred că românii au atins un prag.

Ana Maria Roman: Domnule președinte, tot Siegried Mureșan spunea așa: dacă guvernul său nu va fi investit, nu vor vota un guvern PSD, mai degrabă vor alege anticipate. PSD nu votează un guvern din care nu face parte. Ca atare, dacă nu va fi investit guvernul Siegfried Mureșan, ceea ce este foarte posibil să nu fie, care va fi alegerea dumneavoastră? Dizolvați parlamentul sau desemnați pe altcineva?

Nicușor Dan: Eu îndemn partidele pentru că e o chestiune serioasă totuși. Îndemn partidele la dialog. Nu l-am prea văzut în ultimele luni. Dizolvarea Parlamentului nu este ceva ce eu să-mi doresc. Pentru că asta înseamnă câteva luni în plus de incertitudine. Tot timpul când ești politician încerci să faci ceea ce își doresc cetățenii. Cetățenii în momentul ăsta își doresc să se termine criza asta într-un fel sau altul și felul ăsta nu poate să fie decât unul negociat de partide. Asta este răspunsul.

Ana Maria Roman: Dacă ar fi să faceți o următoare desemnare, înclinați către un premier politic? A mai rămas Sorin Grindeanu. Sau către un premier independent sau tehnocrat?

Nicușor Dan: Pentru moment vreau să ne păstrăm în cadrul ăsta de 10 zile în care e un premier desemnat și eu sper ca el să facă guvernul. Dar pentru asta, repet, trebuie să există o disponibilitate și dintr-o parte și din alta.

Ana Maria Roman: În ce condiții ați decide să declanșați alegeri anticipate? Adică câte desemnări ar mai urma să faceți până se luați această decizie? Pentru că se pare că, nu știu, această ecuație este imposibilă în acest moment de rezolvat.

Nicușor Dan: Eu îndemn în continuare la dialog. Pentru că alegerile anticipate sunt rele, în primul rând, pentru cetățenii, după aceea și pentru partide. Repet, când ești politician, trebuie să te uiți la ce vor cetățenii. Și e o stare de insecuritate și cred că e momentul să închidem criza asta.