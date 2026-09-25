CCIR și Coface România susțin IMM-urile performante în accesul la finanțare și la piețe externe

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și Coface România au organizat, în data de 23 septembrie a.c., conferința Excellent SME, eveniment dedicat exclusiv companiilor care au obținut certificarea Excellent SME.

Este vorba de o recunoaștere a performanței, seriozității și impactului acestora în economia românească.

Dezbaterile s-au concentrat pe provocările majore ale IMM-urilor: profitabilitatea într-un context economic dinamic, accesul la finanțare și construirea unor parteneriate de afaceri durabile.

În deschiderea evenimentului, Bogdan Vișan, secretar general adjunct al CCIR, a subliniat presiunile cu care se confruntă mediul de afaceri: „Costurile salariale au crescut mai repede decât productivitatea muncii, iar deficitul de specialiști calificați rămâne o problemă majoră. În fața acestor provocări, rolul CCIR nu este doar de a constata, ci de a pune la dispoziția companiilor soluții care să transforme riscurile în oportunități. Certificatul Excellent SME, dezvoltat în parteneriat cu Coface, oferă firmelor un avantaj competitiv major în negocierea unor termene de plată mai bune și în obținerea de linii de finanțare.

România nu trebuie să rămână o piață de consum, ci să devină o bază de producție. Prin misiuni economice, participări la târguri internaționale și parteneriate cu organizații similare din întreaga lume, ajutăm companiile să își securizeze canale de export pentru produsele cu valoare adăugată mare și să atragă investiții care aduc tehnologie.”

Ana Crăciun, Business Information & Debt Collection Director, Coface România, a prezentat analiza „De la consum la investiții. Riscuri, oportunități și impact sectorial”: „Investițiile sunt vedeta anului 2026. Investițiile publice sunt estimate la aproximativ 31 de miliarde de euro, dintre care două treimi finanțate din fonduri europene. Însă nu este vorba doar despre absorbție, ci despre ce facem cu aceste fonduri și în ce investim. Investițiile publice trebuie urmate de investiții private, iar pentru asta România trebuie să devină mai competitivă. Economia românească traversează o perioadă de ajustare, dar avem și semnale încurajatoare. Deficitul fiscal a scazut, iar pentru 2027 anticipăm o revenire a creșterii economice. Companiile care își gestionează atent riscurile și își aleg cu grijă partenerii de afaceri vor fi primele care vor valorifica această revenire.”