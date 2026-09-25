Primul drive-in mall din România, deschis la Otopeni de fostul ministru Ilan Laufer - FOTO

Fostul ministru Ilan Laufer a inaugurat primul drive-in mall din România, la Otopeni.

România are primul drive-in mall. Laufer Drive-In Mall, proiectul dezvoltat de fostul ministru pentru mediul de afaceri Ilan Laufer, și-a deschis oficial porțile în Otopeni, propunând un concept în care clienții pot comanda și beneficia de servicii direct din mașină, dar pot opta și pentru terasele și restaurantele din cadrul complexului.

Important de menționat că acest concept este unic nu doar în România, ci și în Europa. Laufer Drive-In Mall este situat pe Calea Bucureștilor 233, în apropierea Aeroportului Henri Coandă.

Ilan Laufer: un concept construit pentru consumatorul de astăzi

"Am vrut să construim un loc adaptat felului în care trăim astăzi: vrem acces rapid, diversitate și libertatea de a alege cum ne petrecem timpul. La Laufer DriveIn Mall poți veni pentru o comandă rapidă, fără să pierzi timp, dar poți la fel de bine să cobori din mașină, să iei masa și să petreci câteva ore aici. Este un concept în care am crezut foarte mult și mă bucur că astăzi îl putem prezenta publicului", a declarat Ilan Laufer, ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat între 29 iunie 2017 și 29 ianuarie 2018 în Guvernul Mihai Tudose.

Potrivit dezvoltatorului, proiectul își propune "să transforme oprirea pentru o masă sau cumpărături într-o experiență mai simplă și mai accesibilă". Conceptul reunește 15 restaurante, alături de spații comerciale și un supermarket. Deschiderea oficială a avut loc joi, 24 septembrie.

"România are, începând de astăzi, primul său drive-in mall. Laufer DriveIn Mall, proiect dezvoltat de antreprenorul Ilan Laufer, și-a deschis oficial porțile în Otopeni, în cadrul unui eveniment care a reunit numeroase vedete, antreprenori, reprezentanți ai mediului de business și ai presei.

Noul concept propune o experiență diferită de cea a unui centru comercial clasic: vizitatorii pot comanda și beneficia de servicii direct din mașină, dar au și posibilitatea de a petrece timp în restaurante și pe terase.

15 restaurante, spații comerciale și un supermarket transformă Laufer DriveIn Mall într-o destinație gândită pentru ritmul de viață actual, în care rapiditatea, confortul și varietatea se întâlnesc într-un singur loc.

Teo Trandafir și Ana Maria Prodan, printre vedetele invitate la deschiderea oficială

Evenimentul de inaugurare a adunat numeroase personalități din televiziune, muzică, gastronomie, presă, showbiz și mediul de business.

Printre invitații serii s-au numărat Teo Trandafir, Raluca Moianu, Ana Maria Prodan, Joseph Hadad, Ovidiu Lipan Țăndărică, Alina Sorescu, Alexandra Ungureanu, Misha, Nico, Keo, Skizzo Skillz, Cristian Brancu, Oana Turcu, Răzvan Popescu, Cosmin Tudoran, Ovidiu Ioanițoaia, Diana Vucicovici, Dana Lutu, Iulian Demeter, Ana Maria Demeter, Claudiu Jijie, Valentin Strugaru și Florentina Opriș, Deea Maxer, Andrei Duban, Grațiela Duban, Alexandra Pavel, Cudeea, Iuliana Marciuc, alături de numeroși alți invitați.

Gazdele serii, Ilan Laufer și Alina Laufer, au prezentat invitaților noul proiect și conceptul care își propune să aducă în România un mod diferit de a combina experiența de food, shopping și servicii", se arată într-un comunicat de presă remis DC NEWS.