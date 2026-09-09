E-SănătateaMea, revoluția digitală lansată de CNAS. Horațiu Moldovan ne spune ce trebuie să știm despre portal / video

E-SănătateaMea, revoluția digitală lansată de CNAS. Horațiu Moldovan ne spune ce trebuie să știm despre portal / FOTO: magnific.com @The Yuri Arcurs Collection

În cadrul unei ediții recente la DC Medical și DC News, conf. univ. dr. Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a vorbit despre noua platformă menită să schimbe relația pacientului cu sistemul sanitar: eSănătateaMea.

„Portalul eSănătateaMea este un instrument suplimentar, este o nouă ușă deschisă către sistemul sanitar și nu închidem ușile care funcționează în momentul de față. Portalul eSănătateaMea este un instrument la îndemâna oricărui român, atât pentru pacienții care sunt asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cât și pentru cei care nu sunt asigurați”, spune Horațiu Moldovan la interviurile DC News și DC Medical.

Șeful CNAS a detaliat apoi beneficiile pe termen scurt și mediu.

„Printre cele mai importante facilități oferite de portal eSănătateaMea este modul de programări online, care deocamdată funcționează în ambulatorul de specialitate clinic. Iar, pe măsură ce înrolarea pacienților se va face tot mai ușor și tot mai mai mulți pacienți vor adopta portalul eSănătateaMea, pe măsură ce medicii se vor obișnui cu această nouă abordare, intenționăm să extindem utilizarea modulului de programări și în alte domenii de asistență medicală, cum ar fi la laborator, radiologie, medicul de familie și la mediul spitalicesc. Dar, dincolo de acest modul de programări, în portalul eSănătateaMea pacientul poate să își vadă formularele medicale: pacientul își va vedea biletul de trimitere, pacientul își va vedea scrisoarea medicală, pacientul își va vedea rețeta. Pacientul poate să își consulte în portalul eSănătateaMea istoricul rețetelor din ultimii cinci ani, pacientul poate să își consulte în portalul eSănătateaMea istoricul de sănătate în ultimii 10 ani. Pacientul poate să găsească foarte ușor datele de contact ale Caselor de Asigurări de Sănătate, răspunsul la cele mai frecvente întâmplări pe care asigurații noștri ni le-au adresat și, de asemenea, pacientul poate să își vadă istoricul de decontări, să vadă cât a cheltuit Casa de Asigurări de Sănătate pe serviciile de care a beneficiat.

Eu zic că este un mare câștig. Dar ceea ce vreau să exprim ca rugăminte către pacienți și rugăminte către furnizorii de servicii medicale este următorul lucru: fiind un element de noutate, fiind ceva ce nu a mai existat în România și fiind un instrument digital care, de departe este peste multe alte sisteme care funcționează chiar și în țări europene cu tradiție, avem unul dintre cele mai moderne platforme de acest gen din UE, rugămintea este să avem cu toții răbdare pentru operaționalizarea pas cu pas a tuturor facilităților. Nu vrem să bulversăm nici pacientul, nici furnizorul de servicii medicale și nici nu vrem să schimbăm regulile de pe o zi pe alta, astfel încât pacientul să poată să aibă în continuare acces la doctori și pe căile tradiționale”, a spus Horațiu Moldovan.

Cât de sigur este noul sistem informatizat?

Atunci când vine vorba de sănătate, discuția despre confidențialitate devine o chestiune importantă. Cum ne protejăm datele și cine are acces la ele? Sunt întrebări pe care orice bolnav sau simplu cetățean și le pune înainte de a-și urca dosarul medical într-o bază de date. În acest sens, autoritățile mizează pe standarde stricte de validare a identităţii, după cum explică șeful CNAS.

„Este vorba despre date medicale, este vorba despre cele mai sensibile date pe care un om poate să le aibă, respectiv datele de sănătate. Și trebuie să ne asigurăm că acea persoană care intră în portalul eSănătateaMea are o identitate verificată după standardele cele mai înalte de siguranță, iar autentificarea cu RO eID este principalul factor de confirmare a identității pe care ne bazăm. Dacă la lansarea portalului eSănătateaMea ADR-ul prin RO eID a avut o capacitate de validare a 5.000 de cazuri pe zi, iată că în astăzi ne regăsim la o capacitate de peste 20.000 de cazuri pe care RO eID poate să le valideze în fiecare zi”, explică Horațiu Moldovan.

Privind spre viitor, obiectivul rămâne, în viziunea conducerii CNAS, extrem de pragmatic. „Dorim să oferim pacientului posibilitatea de a nu se mai lupta cu aspectele administrative ale sistemului de sănătate, de a-i face viața cât mai simplă”, susține Horațiu Moldovan.