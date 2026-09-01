e-Sănătatea Mea, noua platformă medicală lansată de CNAS: Funcțională de la 1 septembrie, dar deja cu probleme la accesarea conturilor

Card de sănătate. Sursa foto: Agerpres

Portalul e-Sănătatea Mea, lansat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), care oferă pacienților acces la istoricul medical și al rețetelor, decontări și formulare medicale, a devenit funcțional de la 1 septembrie, însă platforma s-a confruntat cu probleme de accesare încă din prima zi.

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Horaţiu Moldovan, a anunţat într-o conferinţă de presă desfăşurată la Guvern că portalul e-Sănătatea Mea este funcţional de astăzi, 1 septembrie.

„Portalul e-Sănătatea Mea este funcţional de astăzi. Deja biletele de trimitere care se eliberează începând cu aceste zile vor fi vizibile în portalul e-Sănătatea Mea şi vor fi vizibile de către medicul la care pacientul merge în ambulatoriul de specialitate. (...) În timpul nopţii trecute am pus în operaţionalizare aproape toată platforma e-Sănătatea Mea, inclusiv cu istoricul pacienţilor, inclusiv cu istoricul reţetelor, inclusiv cu istoricul de decontări şi cu formularele medicale. (...) Portalul e-Sănătatea Mea va permite în primul rând o programare online a pacienţilor. Nu va fi o măsură obligatorie şi nu vom obliga pe nimeni, niciun pacient în România nu va fi obligat să se programeze online la doctor, dar este o facilitate. (...) Sperăm că, în felul acesta, pacienţii îşi vor găsi mai repede doctorii şi doctorii îşi vor găsi mai repede pacienţii”, a explicat preşedintele CNAS.

Probleme la accesarea platformei încă din prima zi de la lansare

Totuși, platforma lansată marți a întâmpinat probleme încă din prima zi, inclusiv la autentificarea prin aplicația ROeID, una dintre modalitățile prin care pacienții își pot accesa contul de pe e-Sănătatea Mea.

Una dintre principalele dificultăți întâmpinate de utilizatori apare încă din etapa de înregistrare. Pentru a-și crea un cont pe noul portal de sănătate, pacienții trebuie să se autentifice prin aplicația guvernamentală ROeID, proces care presupune verificarea identității prin fotografierea actului de identitate și realizarea unei înregistrări video. Confirmarea contului poate dura până la 72 de ore, însă unii utilizatori au raportat probleme chiar la etapa verificării video, unde funcția de înregistrare nu s-a încărcat.

Ce informații pot consulta pacienții pe noul portal e-Sănătatea Mea

Potrivit lui Horațiu Moldovan, noul portal reprezintă o prelungire a platformei informatice a asigurărilor de sănătate. El a precizat că pacienţii îşi pot vizualiza de marţi istoricul medical, istoricul decontărilor, în care vor vedea fie numărul de puncte pe care medicul le-a primit ca urmare a serviciilor pe care le-a prestat pacientului, fie suma de bani pe care Casa de Asigurări de Sănătate a decontat-o medicului ca urmare a consultaţiilor sau serviciilor pe care le-a prestat.

De asemenea, pacientul va putea să vizualizeze în timp real, din zilele următoare, formularele pe care le eliberează medicul.

„Vom dezvolta în continuare un dosar electronic adevărat, modern, la nivelul anului 2026 (...). De astăzi, pacientul are acces la aceste date sub formă de istoric medical. (...) Am creat în noua platformă informatică a Casei de Asigurări de Sănătate un modul special dedicat activităţii de control”, a spus şeful CNAS.

Acesta a anunţat că CNAS va demara, începând de miercuri, o serie de instruiri cu medicii de familie şi din ambulatoriu de specialitate pe această temă.

Horaţiu Moldovan a precizat că nu este obligatorie utilizarea portalului e-Sănătatea Mea, iar pacienţii pot în continuare să se adreseze medicului pentru a-şi face programări, ca şi până acum, potrivit Agerpres.