"Ești obosit tot timpul și ți-e frig când celor din jur nu le e"? Dr. Mihail Pautov arată posibila cauză

Oboseala și senzația de frig pot ascunde o problemă medicală. Imagine cu rol ilustrativ: Pixabay

Oboseala persistentă, senzația de frig și kilogramele în plus pot ascunde o problemă pe care mulți o trec cu vederea, susține medicul Mihai Pautov.

"Ești obosit tot timpul, ți-e frig când celor din jur nu le e, iei în greutate fără să mănânci mai mult, ți se usucă pielea și nu te mai poți concentra ca înainte?", întreabă medicul Mihail Pautov într-o postare pe pagina sa de Facebook, apoi explică posibila cauză: tiroida.

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"Ca să înțelegi cât de des se întâmplă: în jur de unul din zece adulți are o tiroidă care funcționează sub normal, iar într-un studiu pe populație a reieșit că peste 90% dintre cazurile ușoare erau nediagnosticate. Sunt oameni care se simt ușor obosiți de ani de zile și ajung să creadă că, pur și simplu, așa e viața", a scris medicul Mihail Pautov.

Dr. Mihail Pautov: Tiroida e un fel de termostat al corpului

Apoi, acesta a explicat ce face, de fapt, tiroida.

"Tiroida e un fel de termostat al corpului: produce hormonii care reglează cât de repede arde totul în tine, de la metabolism și temperatură până la energie și gândire. Când produce prea puțin, totul încetinește, iar simptomele sunt atât de vagi și de comune încât le pui, pe rând, pe seama oricărui alt lucru.

Se diagnostichează, cum știi probabil, cu o singură analiză de sânge care se numește TSH și e ieftină și simplă. Sper că nu ești atât de obosit încât să nu ai chef să faci nici măcar această analiză. Evident, nimeni nu merge să se înțepe doar pentru o analiză, așa că vorbește cu medicul tău ca să vezi ce altceva ar merita prins într-un set rapid de analize. Probabil și un T3 și T4, adică hormonii tiroidieni; iar dacă ei ies normali, dar TSH-ul este mărit, asta ar putea fi un semn care să explice oboseala și pe care să îl discuți apoi cu medicul tău", a mai scris medicul.

Atenție! "Nu orice oboseală înseamnă tiroidă"

Potrivit acestuia, oboseala și senzația de frig nu apar mereu doar din cauza stresului, așa cum cred mulți.

"Dacă te lupți de mult cu oboseala, cu frigul sau cu kilogramele care nu vor să plece, nu presupune automat că e doar stres, ci mai bine verifică analize de bun-simț.

Totuși, pentru siguranța ta și a mea, să ne înțelegem: nu orice oboseală înseamnă tiroidă, dar merită exclusă cu o singură analiză înainte să te resemnezi că, pur și simplu, așa ești tu. Pentru că uneori e vorba despre o glandă obosită, biciuită de un TSH mărit, care nu mai face față și țipă după niște ajutor din exterior (adică medicație / substituție hormonală tiroidiană, prescrisă de medic)", mai spune dr. Mihail Pautov.